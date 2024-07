Wypadek na S3 w okolicy Klucza. Sześć osób w szpitalu

do proste

2024-07-01 17:44:20

Na niemieckich autobanach niemiaszki ( raczej niedzielni kierowcy ) tylko lewy pas i czasami środkowy . Nie zjedzie menda na prawy pas mimo, że w sobotę i niedzielę nie jeżdżą ( rzadko ) ciężarowe ! Domyślam się , że ich tak szkolą na kursie . U nas też nie brakuje debili , że jak jest ograniczenie do stówy , to ON może sobie jechać stówą jakim pasem chce .Potem są wypadki , bo to wk... wia myślącego na drodze kierowcę .