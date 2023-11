Ulicami Szczecina przejdzie Marsz Niepodległości

Fot. Ryszard Pakieser

11 listopada ulicami Szczecina po raz kolejny przejdzie Marsz Niepodległości. Tym razem pod nawiązującym do Związku Polaków w Niemczech hasłem "Polak Polakowi bratem". Zaproszeni do udziału w marszu są wszyscy szczecinianie, bez względu na ich poglądy polityczne.

- Uroczystości zapoczątkuje msza święta za ojczyznę, która odbędzie się o g. 10 w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła - poinformowała Oliwia Barska z Porozumienia Środowisk Patriotycznych, które organizuje marsz. - Wymaszerujemy o g. 12 z biało - czerwonymi flagami z placu Orła Białego.

Uczestnicy przejdą przez ul. Wyszyńskiego, aleję Niepodległości, aleję Wyzwolenia, plac Rodła, plac Grunwaldzki, do placu Szarych Szeregów. Pod popiersiem Józefa Piłsudskiego zostaną złożone kwiaty.

Pod hasłem "Polak Polakowi bratem"

Tegoroczne hasło marszu to jedna z tak zwanych prawd Polaka, ogłoszonych przez Związek Polaków w Niemczech w 1938 roku na zjeździe w Berlinie. Pozostałe prawdy to: "Jesteśmy Polakami', "Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci", "Co dzień Polak narodowi służy", "Polska matką naszą. Nie wolno mówić o matce źle".

- To miały być drogowskazy, jak zachować polskość w państwie, które Polsce jest ideowo wrogie - powiedział Radosław Bartman. - To hasła, które są uniwersalne, są aktualne dzisiaj i będą aktualne w przyszłości. Wszyscy mamy podobne historie związane z pierwszą i drugą wojną światową, wychowaliśmy się na tej samej kulturze, na tej samej literaturze. Żyjemy w czasach, gdy naród jest skłócony. Największe partie podburzają naród, sprawiają, że polskie społeczeństwo jest skłócone, bo to mobilizuje ich elektorat.

Jak dodawał, nie możemy się dzielić, bo przed Polską stoją ogromne wyzwania: od wojny za naszą wschodnią granicą po fatalną demografię. Motto "Polak Polakowi bratem" ma symbolizować tę potrzebę jedności.

- Na przedzie marszu będą szły poczty sztandarowe, w tym roku ułani na koniach. Jeśli zdrowie pozwoli, weterani będą jechali zabytkowym Dodge'm z 1942 roku - zdradził Grzegorz Kozak. - Zaplanowane jest przemówienie dotyczące znaku Rodła. Trzeba trwać w pamięci o naszych bohaterach i robić swoją robotę.

Świętowanie w kinie „Delfin”

Na świętowanie 11 listopada zaprasza także Urząd Marszałkowski - od g. 11 w budynku przy ul. Piłsudskiego 40 w Szczecinie. Na najmłodszych uczestników w godzinach 11-17, w foyer dawnego kina Delfin, będą czekać m.in. warsztaty tworzenia kokard, składania wiatraczków i biżuterii w barwach narodowych czy malowanie buziek. W strefie zabaw i animacji będzie można sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą Narodowego Święta Niepodległości, zakręcić kołem fortuny, pokolorować obrazki i stworzyć patriotyczny kolaż. Nie zabraknie słodkiego poczęstunku - waty cukrowej. Na dziedzińcu urzędu, od godz. 13, serwowany będzie także ciepły posiłek.

Zaplanowano trzy seanse w dawnym kinie „Delfin” (wszystkie od 12 roku życia) - „Szaleńcy” w reż. Leonarda Buczkowskiego z 1928 r., „Piłsudski” Michała Rosy z 2019 r. oraz „Szkice z Polski” w reż. Maurice Bekaerta z 1923 r.- archiwalne filmowe zapisy belgijskiego prawnika i handlowca z podróży po naszym kraju, którą odbył 100 lat temu, niedługo po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Wejściówki na seanse można odbierać od 3 listopada w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, w siedzibie urzędu, przy ul. Piłsudskiego 40, pok. 024, w poniedziałek w godz. 8-16.30, od wtorku do piątku w godz. 8-15. Jedna osoba może odebrać maksymalnie 5 biletów. Ilość miejsc ograniczona. ©℗

(as)