Apel o budowanie wspólnoty i niezależnej państwowości

Licznie zgromadzeni mieszkańcy Szczecina wzięli dziś udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie. Rozpoczęto je odśpiewaniem hymnu narodowego. Wśród obecnych byli przedstawiciele samorządu, instytucji publicznych, duchowieństwa, kombatanci. Podniosły ton uroczystości nadawała orkiestra wojskowa.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15 popiersiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wojewody Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki ponownie przywołał słowa Józefa Piłsudskiego: "Polacy chcą niepodległości, ale chcieliby aby kosztowała ona dwa grosze i dwie krople krwi". Bogucki odniósł się też w swoim wystąpieniu do obecnej sytuacji na wschodniej granicy.

- Dzisiaj przyszedł ten trudny czas. Czas próby, czas przełomu - mówił. - Bo kiedy jeszcze rok temu spotykaliśmy się tutaj, to patrzyliśmy na to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy, kiedy polscy żołnierze i funkcjonariusze straży granicznej, polskiej policji, straży pożarnej i innych służb mundurowych bronili polskich słupów. A potem przyszedł 24 lutego i ta bestialska, brutalna i zbrodnicza napaść Rosji na Ukrainę.

Przypomniał również o ogromnej solidarności narodu polskiego i udzielonej uchodźcom wojennym pomocy w momencie rosyjskiej napaści.

Słowami Piłsudskiego: "W czasie kryzysów strzeżcie się agentury" wojewoda podsumował swoje wystąpienie, apelując jednocześnie o budowanie wspólnoty w narodzie.

Radna Renata Łażewska, przewodnicząca Rady Miasta Szczecin mówiła o patriotycznym wychowaniu młodzieży i budowaniu nowoczesnego kraju.

- Na przykładzie Ukrainy widzimy, że wolność nie jest dana raz na zawsze - opowiadała. - Nieustannie trzeba ją pielęgnować i przeciwstawiać się wszystkim próbom jej ograniczenia. Jedynie bezkompromisowe przestrzeganie prawa, wyraźny trójpodział władzy, silny, bogaty i niezależny samorząd oraz bezwzględny szacunek dla wolności jednostek stwarza warunki i potencjał do budowy nowoczesnego państwa dobrobytu.

Następnie duchowni (katolicki i prawosławny) odmówili wspólnie modlitwę. Po niej nastąpiło wezwanie do niepodległościowego apelu pamięci, w którym wymienieni zostali zasłużeni dla narodu i polskiej historii postaci, formacje militarne, członkowie organizacji podziemnych. Poprowadziła go ppor. Agata Wołoszka.

Po apelu wojsko przystąpiło do salwy honorowej. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przez urzędników.©℗

(aj)

Film: Katarzyna Lipska-Sokołowska