Ulica Szafera bez blokad

Od piątku (20 sierpnia) przejezdna jest na całej swej długości dla samochodów przebudowana ul. Władysława Szafera w Szczecinie.

Na dwujezdniowej arterii z wydzielonym pasem torowiska tramwajów kierowcy teraz mają w sumie do pokonania pięć rond, wliczając to przy jej skrzyżowaniu z al. Wojska Polskiego i ul. Arkońską. Oczywiście ci, którzy chcą nią dostać się do Krzekowa i dalej na Bezrzecze lub wybiorą się nią w przeciwnym kierunku, by jechać do Pogodna, Głębokiego, osiedla Arkońskie-Niemierzyn lub do centrum.

Na swoją stałą, ale wciąż skróconą trasę, tym razem do nowego ronda Błękitnej Armii przy skrzyżowaniu z ul. Franciszka Jarzyńskiego, powrócą wreszcie także autobusy linii 75 i 521. Tramwajów pasażerowie nie ujrzą jednak tam jeszcze długo – uruchomienie ich regularnych kursów do nowej pętli ma nastąpić nie wcześniej niż pod koniec tego roku. ©℗

(MIR)