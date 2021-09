Przebudowa układu drogowego na Międzyodrzu. Ulica Władysława IV z blokadą

Od poniedziałku (13 bm.), planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w związku z przebudową układu drogowego na Międzyodrzu. Tym razem chodzi o część szczecińskiej Łasztowni w rejonie ul. Władysława IV, która znajduje się w niewielkiej odległości od ul. Energetyków. Tam wykonawca robót ma rozpocząć wykopy pod nową kanalizację deszczową, stąd konieczność wyłączenia z wszelkiego ruchu jej fragmentu pod estakadami Trasy Zamkowej.

Blokada pojawi się na styku ul. Władysława IV z ul. Bytomską. Dokładnie w miejscu, gdzie od dłuższego już czasu trwają roboty ziemne na wygrodzonym placu, który stanie się częścią nowego dużo większego ronda. To ma powstać na wysokości tego mniejszego i tymczasowego, wytyczonego barierkami, gdzie przecinają się ulice Energetyków i św. Floriana.

Zamknięty fragment ulicy Władysława IV

Przejezdna pozostanie nadal wspomniana ul. Bytomska, która prowadzi do terenów Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście i dalej na Ostrów Grabowski ulicami Rybnicką i Hryniewieckiego aż po ulice Logistyczną i Kujota (już też w przebudowie). Jednocześnie wytyczone zostaną w tym rejonie nowe objazdy praktycznie już gotowymi, a zbudowanymi od podstaw jezdniami pobliskich ulic Bulwar Gdański i Bulwar Śląski, które biegną nabrzeżem wzdłuż Kanału Zielonego i Parnicy.

– W związku z rozpoczęciem budowy kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Władysława IV wykonane zostaną otwarte wykopy. To oznacza konieczność zamknięcia dla ruchu fragmentu ul. Władysława IV. Dojazd do ul. Władysława IV z kierunku od centrum miasta wytyczony będzie ul. Bulwar Gdański oraz ul. Bulwar Śląski. Ruch nimi będzie odbywał się jednokierunkowo – wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie. – Również w jednym kierunku pojazdy będą się poruszać na odcinku ul. Władysława IV od skrzyżowania z ul. Bulwar Śląski w kierunku do centrum miasta.

Stosowne oznakowanie z informacjami dla kierowców zostało już przygotowane na poboczach jezdni. W dniu wprowadzenia reorganizacji ruchu tablice pozwalające się zorientować, jak jechać, wystarczy tylko odwrócić, by były widoczne dla zmotoryzowanych.

Korekta trasy autobusu linii 76

Kolejny etap prac na przyportowych ulicach, których wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM SA z Gdyni, oznaczać będzie jednocześnie korektę trasy autobusów linii 76.

– W kierunku Nabrzeża Ewa/ul. Logistycznej autobusy powrócą na stałą trasę przez Bulwar Gdański i Bulwar Śląski. Nie będzie obsługiwany przystanek „Przychodnia Portowa” – informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM. – W kierunku Bramy Portowej przebieg trasy się nie zmieni.

Jedynie przystanek „Bytomska” zostanie przeniesiony o ok. 150 metrów dalej za zakręt, tj. przed dojazdem do rozwidlenia ul. Bytomskiej i ul. Władysława IV,

prowadzącego do nitki jezdni ul. Energetyków w kierunku mostu Długiego. ©℗

(MIR)