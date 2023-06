Ulewa w regionie. Uwaga na połamane drzewa!

Fot. (arch.) Dariusz GORAJSKI

Gwałtowne burze i silny wiatr postawiły na nogi wszystkie służby. Tylko od godziny 17.00 do 19.00 odnotowano w całym województwie 42 zdarzenia. Głównie były to wezwania do połamanych drzew - poinformowano w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie.

W Szczecinie konar jednego z drzew spadł na samochód jadący ulicą Ku Słońcu w stronę miasta. Nikomu nic się nie stało. Przerwa w ruchu trwała około godziny. Po usunięciu szkód przywrócono ruch.

Złe warunki atmosferyczne spowodowały również inne utrudnienia. Z nieustalonych jeszcze przyczyn doszło do kolizji na Placu Kościuszki w kierunku Bramy Portowej. W zdarzeniu brał udział samochód osobowy oraz tramwaj jadący w kierunku Pomorzan. Spowodowało to przerwę w ruchu tramwajów.

Kolizja była też przyczyną przerwy w ruchu autobusów w rejonie ulicy Kolorowych Domów na Prawobrzeżu. Doszło tam do stłuczki, w której uczestniczył autobus linii 84 i samochód osobowy.

(żuk)