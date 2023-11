Plac Zawiszy Czarnego w Szczecinie. Nasza brudna codzienność [GALERIA]

Widać slogan wyborczy „Nasza bezpieczna codzienność”. Z powodzeniem można go zamienić na „Nasza brudna codzienność”. Fot. Krzysztof ŻURAWSKI

Miejsce, które mogłoby być sympatyczną enklawą w centrum miasta, przeistacza się pomału w wysypisko śmieci. Plac Zawiszy Czarnego w Szczecinie to kolejny punkt na mapie lokalnego bałaganu.

Wszędzie walają się liście, butelki i resztki wyborczych banerów. Na jednym z nich widać hasło „Nasza bezpieczna codzienność”. Z powodzeniem można je zamienić na „Nasza brudna codzienność” – będzie jak ulał pasować do tego, co zastaniemy na placu. Banery, a raczej to, co z nich zostało, nie powinny tam wisieć. I nie chodzi tylko o aspekt estetyczny, ale o fakt, że komitet wyborczy powinien zabrać swoje materiały w ciągu 30 dni po niedzieli wyborczej. Termin właśnie minął, a smutne resztki nadal wiszą i nie sławią już kandydatów…

Ten zapuszczony teren ma swojego właściciela, który powinien dbać o porządek. – Nieruchomość położona przy placu Zawiszy Czarnego jest przedmiotem dzierżawy, zawartej na czas nieoznaczony ze spółką EMELEM-DEVELOPER ze Szczecina – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

I dodaje: – Dzierżawa jest przeznaczona pod indywidualne tymczasowe miejsca postojowe, przeznaczone do wyłącznego korzystania przez pracowników, klientów oraz kontrahentów dzierżawcy. Część tego terenu jest zagospodarowana pod miejsca postojowe, druga część jest ogrodzona, ale jeszcze niezagospodarowana.

Z przesłanej nam informacji wynika również, że dzierżawca terenu został wezwany do natychmiastowego uporządkowania terenu. – Zgodnie z umową jest on zobowiązany do utrzymania nieruchomości w należytym porządku, czystości i stanie zgodnym z zasadami określonymi w odrębnych przepisach – przekazuje Tomasz Klek. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI