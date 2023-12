Ukradł tysiące euro z zaparkowanego samochodu

Damską torebkę, w której było 17 tys. euro, karty płatnicze i prywatne listy, ukradł złodziej z audi zaparkowanego na ul. Obotryckiej w Szczecinie. Został złapany. Wkrótce stanie przed sądem.

Do kradzieży z włamaniem doszło w lipcu. Złodzieja zainteresowało osobowe audi. Wybił szybę w klapie bagażnika i dostał się do środka, skąd zabrał damską torebkę. Z zawartością: kart płatniczych, portfela, prywatnych listów i pieniędzy w kwocie 17 tys. euro. Łączne szkody oszacowano na 79 tys. zł.

41-latka zatrzymała policja. Został tymczasowo aresztowany. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Nie był dotychczas karany. Jak informuje szczecińska prokuratura, do sądu został właśnie skierowany akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu. Grozi mu do 10 odsiadki.

