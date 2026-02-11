Policjant uratował psa błąkającego się przy trasie S6

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie

We wtorek w trakcie patrolu policjant goleniowskiej drogówki zauważył psa spacerującego w pobliżu drogi ekspresowej S6. Zwierzę było zdezorientowane i przemieszczało się w rejonie ruchliwej trasy, co stwarzało realne zagrożenie dla jego życia oraz bezpieczeństwa osób korzystających z drogi.

„Funkcjonariusz zatrzymał radiowóz w bezpiecznym miejscu i zabrał psa z niebezpiecznego terenu. Ze względu na późną porę nie było możliwości przekazania zwierzęcia innym służbom, a pozostawienie go w tym miejscu mogłoby zakończyć się tragicznie. Policjant postanowił więc zabrać czworonoga do domu i zaopiekować się nim” - relacjonuje zdarzenie policja.

Pies otrzymał jedzenie, wodę i bezpieczne schronienie. Zwierzę spędziło noc w ciepłym miejscu.

