Środa, 11 lutego 2026 r. 
Data publikacji: 11 lutego 2026 r. 12:16
Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2026 r. 12:30
Policjant uratował psa błąkającego się przy trasie S6
Fot. Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie  

We wtorek w trakcie patrolu policjant goleniowskiej drogówki zauważył psa spacerującego w pobliżu drogi ekspresowej S6. Zwierzę było zdezorientowane i przemieszczało się w rejonie ruchliwej trasy, co stwarzało realne zagrożenie dla jego życia oraz bezpieczeństwa osób korzystających z drogi. 

„Funkcjonariusz zatrzymał radiowóz w bezpiecznym miejscu i zabrał psa z niebezpiecznego terenu. Ze względu na późną porę nie było możliwości przekazania zwierzęcia innym służbom, a pozostawienie go w tym miejscu mogłoby zakończyć się tragicznie. Policjant postanowił więc zabrać czworonoga do domu i zaopiekować się nim” - relacjonuje zdarzenie policja. 

Pies otrzymał jedzenie, wodę i bezpieczne schronienie. Zwierzę spędziło noc w ciepłym miejscu.

oprac. (ip)

 

