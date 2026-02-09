Wsparli samotnego człowieka. Zamarzał w swoim mieszkaniu

Policjanci pomogli marznącemu seniorowi. Fot. KPP Szczecinek

Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy, gdzie zgłosił, że zgubił swoje oszczędności i nie ma czym palić w piecu. Na miejsce zgłoszenia udali się policjanci z KP w Bornem Sulinowie.



– Wewnątrz panował przenikliwy chłód – mężczyzna od dłuższego czasu nie miał opału, a jego zapas drewna całkowicie się wyczerpał. Temperatura widniejąca na termometrze wskazywała 4°C w pomieszczeniu mieszkalnym seniora. Senior poinformował mundurowych, że zgubił swoje pieniądze oraz dokumenty, a jego emerytura wynosi 1245 zł – relacjonuje sierż. Magdalena Pająk z KPP w Szczecinku. – Policjanci ustalili, że w domu znajduje się piecyk gazowy, ale butla jest pusta. Z własnych środków zakupili nową butlę z gazem, dostarczyli ją na miejsce, podłączyli i sprawdzili szczelność instalacji, upewniając się, że senior jest bezpieczny. Dzięki temu już po kilkunastu minutach temperatura w pokoju zaczęła rosnąć. Policjanci następnego dnia w czasie wolnym od służby zorganizowali i dostarczyli drewno, aby mężczyzna mógł samodzielnie ogrzewać mieszkanie przez kolejne dni, a także zrobili zakupy spożywcze oraz przekazali odzież.

