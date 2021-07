Udane wakacje to bezpieczne wakacje. Policja przypomina o kontroli autokarów

Tradycyjnie w okresie wakacyjnym policja zachodniopomorska czuwać będzie nad bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży w naszym regionie. Policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone kontrole. Szczególną uwagę zwrócą na stan trzeźwości kierowców oraz stan techniczny autokarów.

Od 1 czerwca br. na terenie województwa zachodniopomorskiego mundurowi skontrolowali 346 autobusów. Kontrole były przeprowadzane zarówno na trasie, w czasie podróży, jak i w miejscu zbiórek wycieczek.

– Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w ciągu letniego wypoczynku jest priorytetem policji – przekonują funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. – Istotnym elementem troski o bezpieczeństwo są kontrole autokarów wiozących najmłodszych na wypoczynek.

We wszystkich powiatach zostały wyznaczone miejsca, gdzie będą kontrolowane autokary. Prośbę o kontrolę każdy może zgłaszać telefonicznie bądź za pomocą strony internetowej. Można też zwrócić się bezpośrednio do jednostki policji. Najlepiej kierować taką prośbę dzień lub dwa przed daną wycieczką, by policjanci mogli się przygotować i przeprowadzić kontrolę jeszcze przed wyjazdem autobusu.

– Kontrole prowadzone przez drogówkę składają się z dwóch podstawowych elementów – sprawdzenia stanu technicznego autokaru i przygotowania kierowcy do jazdy – wyjaśniają funkcjonariusze z KWP w Szczecinie. – Ten musi być trzeźwy, wypoczęty i posiadać niezbędne uprawnienia do przewożenia znacznej liczby osób.

Natomiast kontrolując autobus, policjanci sprawdzają stan ogumienia, poziom płynów eksploatacyjnych, funkcjonowanie układu hamulcowego i kierowniczego, a także wyposażenie w apteczki, gaśnice, tabliczki informacyjne oraz specjalne urządzenia rejestrujące czas podróży.

– Jeśli wszystkie elementy kontroli wypadną pozytywnie, a policjanci nie stwierdzą żadnych nieprawidłowości, wycieczka może ruszać w drogę – zaznaczają funkcjonariusze z KWP w Szczecinie.

(KK)