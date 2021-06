Zgłoś autokar do kontroli. W bezpieczną podróż

Przed zaplanowanym wyjazdem zorganizowanym warto poprosić policję o sprawdzenie autokaru. Funkcjonariusze kontrolują m.in. trzeźwość kierowców, wymagane uprawnienia i oczywiście stan techniczny pojazdów. W ubiegłym roku zachodniopomorscy policjanci w czasie wakacji skontrolowali 860 autokarów. W 20 przypadkach uniemożliwili dalszą jazdę, a czterem kierowcom zatrzymali prawo jazdy.

– Stałe punkty kontroli autokarów przed wyjazdem w trasę są dostępne cały rok – przypomina Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie. – Jednak okres wakacji znacząco intensyfikuje pracę policjantów ruchu drogowego w tym zakresie. Wieloletnie doświadczenie wykazało, że w czasie wakacji dyżury policjantów w tych punktach usprawniają przebieg kontroli i zapewniają wyjazd w zaplanowanym czasie.

Warto poprosić o skontrolowanie autobusu, którym będziemy podróżowali. Mundurowi sprawdzą nie tylko stan techniczny pojazdu, ale również trzeźwość kierowcy, jego uprawnienia do kierowania i czas pracy. Wszystkie te elementy są bardzo istotne dla bezpieczeństwa.

Jak zgłosić taką kontrolę? Można to zrobić w każdej najbliższej jednostce policji. Najlepiej poinformować policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. To szansa, by uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu.

– Kontrole prowadzone przez drogówkę składają się z dwóch podstawowych elementów: sprawdzenia stanu technicznego autokaru i przygotowania kierowcy do jazdy – tłumaczą funkcjonariusze. – Ten musi być trzeźwy, wypoczęty i posiadać niezbędne uprawnienia do przewożenia znacznej liczby osób. Z kolei kontrolując autobus, policjanci sprawdzają stan ogumienia, poziom płynów eksploatacyjnych, funkcjonowanie układu hamulcowego i kierowniczego, a także wyposażenie w apteczki, gaśnice, tabliczki informacyjne oraz specjalne urządzenia rejestrujące czas podróży. Kiedy wszystkie elementy kontroli wypadną pozytywnie, a policjanci nie stwierdzą żadnych nieprawidłowości, wycieczka może ruszać w drogę.

Wykaz stałych miejsc prowadzenia kontroli stanu technicznego autokarów i stanu psychofizycznego kierowców autokarów przewożących na wypoczynek, a także miejsca, gdzie będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autokarów i kierowców na stronie: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/.

