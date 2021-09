Udało się! Inga dostanie lek, który da jej szansę na normalne życie

Roczna Inga Niedźwiecka z Przęsocina (gmina Police) ma już potrzebne pieniądze na leczenie. Dostanie najdroższy lek świata, który może jej pomóc pokonać SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Zbiórka trwała dziesięć miesięcy. I we wtorek (28 września) zakończyła się sukcesem! Dzięki pomocy bardzo wielu ludzi.

- Inga dostała ogromną szansę na sprawność, na lepsze życie - mówi Paulina Turzyńska, mama dziewczynki. - Teraz tylko zostaje pakować walizki. Jeszcze w tym tygodniu na pewno wyjedziemy do Lublina na badania i konsultacje. Oby wszystko było w porządku, a musi być, to wtedy już tylko czekamy na podanie leku. Dziękujemy każdemu, kto wpłacił choć złotówkę, każdemu, kto udostępnił kiedykolwiek zbiórkę. Gdyby nie te setki tysięcy osób, to by nam się nie udało. Przez tych dziesięć miesięcy, kiedy już naprawdę nie mieliśmy sił, ludzie wokół nas dodawali nam ogromnej nadziei i udzielali ogromnego wsparcia.

Do zebrania była astronomiczna kwota - aż 9,5 miliona złotych. Pasek na siepomaga.pl zazielenił się we wtorek (28 września) prze południem. Na pełną kwotę składają się pieniądze zgromadzone na kontach kilku fundacji.

(sag)