Uczniowie w Małkocinie zyskają nową przestrzeń

Budynek szkoły w Małkocinie powstał ok. 1910 r. Pierwotnie był to pałacyk myśliwski, Hubertus, należący do rodziny von Lettow, później do rodziny von Enckevorth. Po 1945 r. został zagospodarowany na potrzeby szkoły. Mieści się w nim Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka. Fot. SP Małkocin

Zabytkowa część Szkoły Podstawowej w Małkocinie, w gm. Stargard, doczeka się modernizacji. W miniony wtorek w Urzędzie Gminy Stargard podpisano umowę z wykonawcą robót.

– Zdobędziemy nową przestrzeń, a nasi uczniowie będą się uczyć w lepszych warunkach – cieszy się Magdalena Marzec, dyrektor Szkoły Podstawowej w Małkocinie pod Stargardem.

Patrycja Gross, wójt gminy Stargard podpisała w tym tygodniu umowę z wykonawcą na remont obiektu, który jest wpisany do gminnego rejestru zabytkowych budowli. Pieniądze na inwestycję pochodzą z Polskiego Ładu.

– To bardzo duża inwestycja – mówi Patrycja Gross, wójt gminy. – Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości aż 98 proc. kosztów. Myślę, że przed świętami będziemy mieli obiekt w nowym standardzie.

– Zakres inwestycji obejmie prace, które są niezbędne do zachowania stanu zabytku m.in.: prace termomodernizacyjne wewnątrz i na zewnątrz obiektu, będzie wymiana izolacji i okładzin tarasów i balkonów zewnętrznych oraz stolarki drzwiowej, modernizacja oświetlenia na energooszczędne oraz modernizacja ogrzewania – informują gminni urzędnicy.

Wartość inwestycji wynosi 939 tys. zł. Na realizację zadania gmina pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nieco ponad 920 tys. zł, przy wkładzie własnym w wysokości zaledwie blisko 19 tys. zł.

– Ten budynek zyska nowe oblicze – mówi Bartosz Brożyński, wicewojewoda zachodniopomorski. – Raz, że remontujemy zabytkowy obiekt, a dwa uczniowie będą się uczyć w lepszych warunkach. Radość jest więc podwójna.

Przewidywany termin zakończenia prac to 2 listopada 2024 r. Wykonawcą robót została firma Roboty Budowlano-Konstrukcyjno-Montażowe z siedzibą w Szczecinie, której właścicielem jest Karol Szmigiel. ©℗

(w)