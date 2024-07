Obwodnica ominie Stargard od wschodu. Jest umowa z wykonawcą

FIGO

2024-07-31 13:21:31

Anormalność w każdej dziedzinie doprowadza do chaosu . Przy tych cenach , to po takiej drodze nie każdy powinien jechać . Jak już wszystko będzie niemieckie , to może się coś poprawi ! ? Kto to będzie i czym jeździł ? Same elektryki , reszta na rowery ! No , a gdzie pojedziesz ? Na wczasy ! Za co ? Robota na okrągło za głodową stawkę , tylko wigilia wolna . Kogo będzie stać na takie wybryki .No , chyba ciabatych , bo Oni muszą otrzymać europejski zasiłek socjalny, a nie jakieś tam 800+ .