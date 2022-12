Uczcili ofiary stanu wojennego

Pod bramą stocznii..

2022-12-13 09:48:46

Przedstawiciele PO podbrama stocznii,!!! Czy to nie jest ponury żart?!! Wyprzedali i rozmontowali co tylko mogli, a teraz skladaja kwiaty. Jedźcie do Niemiec, tam czapkować, za judaszowe srebrniki rozlozliscie gospodarkę tego kraju!! Jedzcie też pod bramę dawnej huty i papierni, tam też za waszej " cudownej" kadencji wszystko rozmontowano. I jak ? Huty w Europie działają , a stocznie w Niemczech , Niemcy też zwinęli? !!jak to się stało? To proste, to zdrada!