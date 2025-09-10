Pościg ulicami Stargardu zakończony przed komendą policji. Jest decyzja sądu

Fot. KPP w Stargardzie

Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące w areszcie spędzi 38-letni mieszkaniec powiatu stargardzkiego, który dokonał czynnej napaści na policjanta i samochodem uciekał przed mundurowymi ulicami Stargardu. Mężczyzna usłyszał łącznie 6 zarzutów.

29 sierpnia podczas patrolu stargardzcy funkcjonariusze zauważyli mężczyznę podejrzewanego o kradzież samochodu.

- Gdy policjanci podeszli do mężczyzny, ten zamknął się w środku swojego samochodu i nie reagował na wydawane polecenia. W pewnym momencie uruchomił silnik i wykonał manewr cofania w kierunku jednego z policjantów, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia - relacjonuje mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Kierowca nie zaprzestał ucieczki i ruszył ulicami miasta. Policjanci rozpoczęli pościg, w którym uczestniczyło kilka patroli. Ostatecznie mężczyzna został zatrzymany, gdy próbował przejechać obok komendy policji, gdzie mundurowi zablokowali wszystkie możliwe drogi ucieczki.

Mężczyzna decyzją sądu trafił do aresztu, gdzie spędzi trzy miesiące. Odpowie nie tylko za kradzieże, ale także za niezastosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia.

(k)