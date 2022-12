U stóp szczecińskiej katedry Wigilia na ponad pół tysiąca osób

Karp na ciepło, śledzie, czerwony barszczyk oraz pierogi – to tylko niektóre z potraw jakie zagościły na wigilijnym stole ustawionym 24 grudnia przy Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba w Szczecinie.

Przy tym największym w Szczecinie stole wigilijnym zasiadło około 600 osób: - Każdy kto przyszedł mógł liczyć na miejsce dla siebie – zapewnił naszą redakcję Włodzimierz Gutkowski ze szczecińskiego biura Caritas - W większości są tu ludzie samotni, bezdomni i ubodzy. Chcemy, aby tego dnia nie byli sami – chcemy też, aby nie wyszli stąd z pustymi rękoma. Przygotowaliśmy paczki z artykułami spożywczymi i z odrobiną słodyczy.

W naszej tradycji wigilia jest przygotowaniem do świętowania narodzenia pańskiego. Uroczystość rozpoczęto od odczytania opisu narodzenia wg św. Łukasza. Stosowny fragment Pisma Świętego odczytał ks. Maciej Szmuc, dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Poprosił on obecnych o powstanie i wysłuchanie w skupieniu ewangelii: „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.”

Po odczytaniu ewangelii podzielono się opłatkiem pobłogosławionym przez księdza biskupa Henryka Wejmana, który powiedział m.in.: - Spraw dobry Boże, abyśmy łamiąc się tym opłatkiem okazywali sobie nawzajem życzliwość, serdeczność i miłosierdzie.

Pan Piotr, jeden z uczestników uroczystej wigilii prosił o przekazanie naszym Czytelnikom, aby wigilijny nastrój trwał nie tylko od święta. Życzył również sił w walce ze swoimi słabościami: - Wyszedłem z alkoholizmu i z bezdomności – mówił pan Piotr – Wiem, że można podjąć walkę i, że można ją wygrać!

Krzysztof ŻURAWSKI