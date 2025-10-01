Tylko prawdziwa miłość przetrwa tyle lat

Dla jubilatów śpiewał Mateusz Tarkowski, utalentowany stargardzianin. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

W sobotę, 27 września, w Stargardzie odbyła się niezwykła uroczystość. Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzili mieszkańcy miasta.

Na Małej Scenie Stargardzkiego Centrum Kultury medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta RP, odebrało aż 36 par. W imieniu głowy państwa odznaczenia wręczał prezydent Stargardu Rafał Zając. Jubilaci otrzymali również kwiaty i upominki od przedstawicieli Urzędu Stanu Cywilnego i Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

– To wy zbudowaliście fundament pod rozwój dzisiejszego Stargardu – podkreślał prezydent. – Gratuluję wam z całego serca. Życzę wielu lat pełnych radości, szczęścia i satysfakcji z trwałości waszego związku.

Uroczystość przebiegała w atmosferze, pełnej wzruszeń i wdzięczności. Jedna z par wzbudziła szczególne emocje. Tuż po odebraniu medalu mąż wręczył swojej ukochanej prezent w postaci biżuterii.

– Tylko prawdziwa miłość przetrwa tyle lat – mówi jedna z jubilatek, Stefania Kwiatkowska-Ociepa.

Całość wydarzenia uświetnił występ młodego artysty Mateusza Tarkowskiego.

Medalami uhonorowani zostali: Henryka i Stanisław Bośkowie, Stanisława i Stanisław Bukowscy, Maria i Benedykt Cieplichiewiczowie, Danuta i Zdzisław Cybulscy, Urszula i Ryszard Czyżewscy, Krystyna i Tadeusz Dolatowie, Kazimiera i Roman Drozdowie, Łucja i Zbigniew Gielnikowie, Barbara i Tadeusz Górscy, Helena i Henryk Durkowscy, Mieczysława i Władysław Kukułowie, Stefania Kwiatkowska-Ociepa i Andrzej Ociepa, Anna i Ryszard Jakubcowie, Anna i Hilary Jakubowscy, Jadwiga i Józef Janikowscy, Krystyna i Adam Jeszkowie, Joanna i Władysław Juchniewiczowie, Irena i Zenon Kilianowie, Władysława i Piotr Kuberaccy, Bożena i Ryszard Lesiakowie, Krystyna i Zenon Lesiakowie, Halina i Mirosław Ławrynowiczowie, Irena i Andrzej Malkowie, Małgorzata i Tadeusz Marcinkowscy, Barbara i Zbigniew Mycykowie, Lucyna i Leszek Ostępowie, Anna i Kazimierz Sosinowie, Wanda i Józef Stachowiakowie, Arleta i Ryszard Szczotkowscy, Maria i Władysław Szewczykowie, Henryka i Jan Tarnowscy, Irena i Mirosław Walczyńscy, Jadwiga i Zbigniew Waniakowie, Barbara i Bogdan Wilińscy, Urszula i Stanisław Ząbkowie, Teodozja i Jerzy Zielińscy. ©℗

(w)