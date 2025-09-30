Wtorek, 30 września 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

Pędził 200 km/h na S10. Wysoki mandat i 15 punktów karnych

Data publikacji: 30 września 2025 r. 13:14
Ostatnia aktualizacja: 30 września 2025 r. 13:29
Pędził 200 km/h na S10. Wysoki mandat i 15 punktów karnych
Kierowca land rovera pędził „ekspresówką” z prędkością 200 km/h. Fot. KPP Stargard  

Policjanci ze stargardzkiej drogówki zatrzymali kierowcę Land Rovera, który na drodze ekspresowej S10 jechał z prędkością 200 km/h. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.

Funkcjonariusze prowadzili rutynową kontrolę prędkości, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników ruchu.

– Okazało się, że nie wszyscy kierowcy przestrzegają przepisów – relacjonuje asp. Justyna Siwarska z KPP Stargard. – Jeden z zatrzymanych pędził aż 200 km/h. Za tak rażące przekroczenie prędkości otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków.

– Każdy kierowca ma swój cel podróży, ale szanse na bezpieczne dotarcie są zdecydowanie większe, gdy respektuje się przepisy i ograniczenia prędkości – podkreśla rzeczniczka stargardzkiej policji.

(w)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję