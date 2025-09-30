Pędził 200 km/h na S10. Wysoki mandat i 15 punktów karnych

Kierowca land rovera pędził „ekspresówką” z prędkością 200 km/h. Fot. KPP Stargard

Policjanci ze stargardzkiej drogówki zatrzymali kierowcę Land Rovera, który na drodze ekspresowej S10 jechał z prędkością 200 km/h. Na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.

Funkcjonariusze prowadzili rutynową kontrolę prędkości, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczestników ruchu.

– Okazało się, że nie wszyscy kierowcy przestrzegają przepisów – relacjonuje asp. Justyna Siwarska z KPP Stargard. – Jeden z zatrzymanych pędził aż 200 km/h. Za tak rażące przekroczenie prędkości otrzymał mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych oraz 15 punktów karnych.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków.

– Każdy kierowca ma swój cel podróży, ale szanse na bezpieczne dotarcie są zdecydowanie większe, gdy respektuje się przepisy i ograniczenia prędkości – podkreśla rzeczniczka stargardzkiej policji.

(w)