Jałta

2021-07-09 13:02:01

Ja bym się tym nie cieszył,patrząc na to z jaką ofensywą propagandy mamy do czynienia w ostatnich kilku dniach."Funkcjonariusze lekarscy-rządowi" przygotowują społeczeństwo do powrotu do koszar we wrześniu.Ustalenia Jałtańskie na ostatnim szczycie UE są już sukcesywnie "wdrażane" Wakacje były przepustką,teraz zgodnie z przyjętą metodologią mamy do końca roku jak tylko się da poddawani presji strachu,szczepień i szantażu bo to ROK szczepień.Parszywa polityka