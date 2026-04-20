Tydzień Ziemi w Uniwersytecie Szczecińskim

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza do udziału w obchodach Tygodnia Ziemi. Będzie to już szesnasta edycja tego wydarzenia.



Tydzień Ziemi obchodzony będzie w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi i Dnia Geografa. Wydarzenie zaplanowano na 21-26 kwietnia w kampusie przy ul. Mickiewicza 16-18. To inicjatywa zapoczątkowana w 2009 roku przez Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk o Ziemi US, a kontynuowana przez Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych US. Ma ona na celu szerzenie wiedzy geograficznej, podnoszenie świadomości ekologicznej i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.



W dniach 21-23 kwietnia na uczestników czekają m.in. wykłady poruszające aktualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem miast, przemianami środowiska przyrodniczego oraz wyzwaniami klimatycznymi. Uzupełnieniem będą praktyczne zajęcia dotyczące znaczenia zieleni miejskiej, pomiarów meteorologicznych, konsultacji społecznych czy podstaw badań geologicznych; „Wieczory z Podróżnikami” (21-22 kwietnia), podczas których goście podzielą się swoimi doświadczeniami z wypraw w różne części świata; afterparty 23 kwietnia; akcja „Kwiat za Grat” (26 kwietnia) organizowana tradycyjnie na Jasnych Błoniach, w trakcie której będzie można wymienić elektroodpady na sadzonki kwiatów.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia znajduje się na stronie: tydzienziemi.usz.edu.pl. (K)

