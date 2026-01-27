Przedstawicielka Uniwersytetu Szczecińskiego w ważnym prezydium

Karolina Majchrzak, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego, została wybrana do Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP) na kadencję 2026.
Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, który odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim, wyłoniono skład prezydium FUniP na kadencję 2026. Karolina Majchrzak objęła funkcję wiceprzewodniczącej ds. inicjatyw i projektów. W nowym zespole, któremu przewodzi Heybat Naghiyev (UW), reprezentantka Szczecina będzie odpowiedzialna za kluczowe działania rozwojowe i koordynację projektów realizowanych przez Forum.
FUniP to autonomiczne porozumienie samorządów studenckich 22 uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Jako jedna z dziesięciu komisji branżowych Parlamentu Studentów RP, Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń i wspólnego głosu studentów największych polskich uczelni.
(as)