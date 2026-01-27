Przedstawicielka Uniwersytetu Szczecińskiego w ważnym prezydium

Reprezentantka US (na zdjęciu druga od lewej) wiceprzewodniczącą Forum Uniwersytetów Polskich. Fot. US

Karolina Majchrzak, przewodnicząca Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego, została wybrana do Prezydium Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP) na kadencję 2026.

Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego, który odbył się na Uniwersytecie Zielonogórskim, wyłoniono skład prezydium FUniP na kadencję 2026. Karolina Majchrzak objęła funkcję wiceprzewodniczącej ds. inicjatyw i projektów. W nowym zespole, któremu przewodzi Heybat Naghiyev (UW), reprezentantka Szczecina będzie odpowiedzialna za kluczowe działania rozwojowe i koordynację projektów realizowanych przez Forum.

FUniP to autonomiczne porozumienie samorządów studenckich 22 uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Jako jedna z dziesięciu komisji branżowych Parlamentu Studentów RP, Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń i wspólnego głosu studentów największych polskich uczelni.

(as)

