Laury dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Statuetki odbierali Karolina Majchrzak – przewodnicząca Samorządu Studenckiego US i Paweł Laskowicz – przewodniczący Komisji ds. Eventów i Integracji Samorządu Studenckiego US. Fot. Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński dobrze sobie poradził podczas Gali Laurów Uniwersyteckich. Zdobył nagrody w pięciu z dziewięciu kategorii.

Laury Uniwersyteckie to plebiscyt organizowany przez Forum Uniwersytetów Polskich, który honoruje najlepsze inicjatywy studenckie, dzieląc je na określone kategorie. Samorząd Studencki Uniwersytetu Szczecińskiego jak co roku zgłosił swoje propozycje we wszystkich kategoriach. Wśród nominacji znalazły się inicjatywy akademickie i samorządowe oraz przedsięwzięcia ogólnouczelniane.

– W tegorocznej edycji odnotowano rekordową liczbę 57 zgłoszeń – informuje Agnieszka Lizak, rzecznik prasowy US.

W kategorii „Projekt naukowy” nagrodę otrzymała inicjatywa „Matematyka w obiektywie” – międzynarodowy projekt naukowo-dydaktyczny organizowany od 2010 roku wspólnie z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, założony i kierowany przez prof. Małgorzatę Makiewicz. Przedsięwzięcie łączy konkurs fotograficzny z badaniami, publikacjami i warsztatami.

W kategorii „Rozwój kompetencji” laur trafił do Akademii Rozwoju Młodych Naukowców – projektu kierowanego przez Piotra Zarembę i współfinansowanego z programu ministra nauki. W ramach inicjatywy organizowane są wyjazdy szkoleniowe dla kół naukowych i organizacji studenckich, umożliwiające podniesienie kompetencji w zakresie zarządzania kołami naukowymi.

Uniwizja – telewizja Uniwersytetu Szczecińskiego – wygrała w kategorii „Media studenckie”. Uniwizją kieruje Beata Mikołajewska-Wieczorek.

W kategorii „Uniwersytet otwarty” wyróżniono wydarzenie International Students' Day (Międzynarodowy Dzień Studentów) – cykliczne spotkanie koordynowane przez dr Barbarę Żakowską w ramach zespołu Wsparcia i Rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego, które promuje wielokulturowość i integrację studentów zagranicznych.

I jeszcze nagroda za projekt „Wślizgnij się w sesję – łyżwy z WNS” – inicjatywa organizowana przez Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych, która promuje aktywność fizyczną jako formę integracji i zdrowego odreagowania stresu przed egzaminami. To przedsięwzięcie znalazło się w kategorii „Projekt (e)-sportowy”.

