Kołobrzeg wprowadza nowe rozwiązanie. Parkingi za darmo

Kołobrzescy kierowcy mają powód do zadowolenia. Fot. Artur BAKAJ

Z tego rozwiązania cieszą się zmotoryzowani mieszkańcy Kołobrzegu. Mowa o zwolnieniu z obowiązku wnoszenia opłat za postój ich samochodów w strefach płatnego parkowania.

Przywilej od 1 października obowiązuje przez godzinę każdego dnia, bez względu na strefę postojową. Warunkiem jest posiadanie Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca i przypisanie do niej numeru rejestracyjnego pojazdu. Osoby, które dysponują takim dokumentem, po zaparkowaniu swojego samochodu muszą podejść do parkomatu i pobrać bezpłatny bilet postojowy upoważniający do 60-minuowego bezpłatnego parkowania. Kierowcy mogą przy tym przemieszczać się swoimi pojazdami do innych stref, gdzie darmowy bilet nadal obowiązuje. Ograniczeniem jest jednokrotne skorzystanie z przywileju w czasie danego dnia.

To nie jedyna zmiana obowiązująca od początku października. Aż do przyszłego sezonu wakacyjnego opłaty od osób nieuprzywilejowanych będą pobierane w godzinach od 9:00 do 18:00, a nie jak dotychczas do g. 21. ©℗

(pw)