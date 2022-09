Kto bogatemu zabroni? Parkowanie na ścieżkach rowerowych

REKLAMA

Komentarze

gbur 2022-09-19 17:25:23 Takie samochody powinny z automatu byc zlomowane. Rozwiazaloby nie tylko problem parkowania na drodze rowerowej, ale i przed blokami. Do tego wlaczyloby myslenie posiadaczowi zanim by kupil nastepnego szrota i znow chcial stawiac gdzie popadnie

standard 2022-09-19 15:33:19 Przecież parkowanie w całości lub częściowo na ścieżce rowerowej, to standard w tym mieście. Widać ze brak w Szczecinie aktywnych patroli rowerowych policji, które miały by za zadanie wyłapywanie takich aut i nagradzanie ich kierowców odpowiednim kwitem lub nawet zlecając odholowanie, jeśli pojazd blokuje przejazd. Tymczasem, znam z doświadczenia, policja nie chce nawet przyjmować zleceń o nieprawidłowo parkowanych autach. Patrol stojąc obok auta, nie chce podjąć interwencji, każąc dzwonić na112

@Do Nie potraficie 2022-09-19 15:19:59 Nieładnie jest zmieniać reguły gry w trakcie meczu i moja prośba by tego nie robić. Pytałem o podstawę prawną oczekiwania bo przecież domaganie się interwencji SM i/lub policji musi mieć konkretną podstawę prawną. Kierowcy generalnie znają zasady ruchu drogowego a jednak często wielu z nich popełnia wykroczenia i przestępstwa. Tak więc co do zasady piękne postulaty a ja dalej pytam o podstawę prawną.

@codzienność 2022-09-19 15:01:22 Dokładnie tak. Takie obrazki to codzienność na większości ulic Szczecina i aż dziwi że kurier skupił si ę tylko na Wojska Polskiego. Zapraszam na ulice 3-maja czy Narutowicza, gdzie "bezpieczeństwo rowerzystów" mają zapewniać wymalowane na jezdni pasy rowerowe. W teorii, bo w praktyce nie ma szans, żeby przejechać od A do Z rowerem bez konieczności zjeżdżania na pas ruchu aut, ze względu na konieczność wymijania samochodów parkujących na pasie rowerowym. Najgorzej jest przy novotelu i jednostce

Do Nie potraficie 2022-09-19 14:16:46 Jakie pytanie, taka odpowiedź. Nie ma czegoś takiego jak podstawa prawna oczekiwania czy twierdzenia czegoś. Oczekiwać można, że kierowcy znają zasady ruchu drogowego i ukarania ich, jeśli się do ich nie stosują. Utrudnianie lub zablokowanie ruchu na drodze publicznej (w tym wypadku rowerowej, o czym świadczy znak drogowy) jest wykroczeniem i podlega karze według KW i na podstawie aktualnych przepisów prawa drogowego.

Dawid 2022-09-19 13:25:24 Kurier, a dlaczego zakrywacie blachy tej frajerni?

pieszy 2022-09-19 13:23:57 Ścieżki rowerowe do likwidacji. Pedalarze wytwarzają ogromny ślad węglowy.

@@Nie potraficie 2022-09-19 13:10:27 Odpowiedź znajduje się w wpisie '@Proszę wskazać 2022-09-18 17:40:38' - proszę czytać ze zrozumieniem...

Arek 2022-09-19 10:17:13 Straży Miejskiej jakoś nie straszno tam podjechać? Swego czasu obok Uniwersytetu Medycznego na Podgórnej to rano o 8 godz karnie SM z samochodem do odholowania zajeżdżała aby wywozić lub blokady zakładać. Tutaj to nie obowiązuje?

A idź pan... 2022-09-19 10:15:08 I po co w tym chorym państwie taki artykuł? Czy odpowiednie służby wzięły swoją odpowiednią część ciała do roboty i odholowały samochody? Wystawiły mandaty? Jeżeli nie to tego typu artykuły nie mają najmniejszego sensu, to takie publiczne jęczenie nie przynoszące żadnego skutku. Tu nawet nie możemy mówić o wstydzie dla kierowców bo jakiś mądry inaczej wymyślił, że nie można pokazywać tablic rejestracyjnych bo to dane osobowe.

@Nie potraficie 2022-09-19 09:55:01 To oświeć nas jeżeli w tych sprawach jesteś mądrzejszy. Pomijając podstawy prawne, które tak forsujesz, mogą parkować, olewając PoRD, czy nie mogą?

Nie potraficie 2022-09-19 09:39:40 Podać podstawy prawnej i niepotrzebnie genereujecie zamieszanie. PoRD nie jest podstawą prawną w opisanej sytuacji. Jeśli nie potraficie czytać ze zrozumieniem to nie jest mój problem.

No tu. 2022-09-19 07:48:47 Ktoś się domaga wskazania przepisu zabraniającego parkować na ddr, więc proszę: Artykuł 49 pkt. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Alicja 2022-09-19 07:22:32 Nadzór na strażą miejska powinien sprawdzić ile mandatów zostało wypisanych ewentualnie ile blokad założono na koła. Żadnego? To wtedy należałoby wyciągnąć konsekwencje służbowe. Jak równość wobec prawa to równość. Jak stanęłam na chwilkę przy basenie obok Pleciugi na miejscu dla autokarów to od razu wlepiono mi mandat, chociaż żadnego autokaru tam nie było a miejsca na nie było wystarczająco...

T 2022-09-19 06:47:38 Przecież tyle miejsca jest na tej dwupasmówce. Kierowcy nie znają przepisów i nie mają pojęcia, że mogą legalnie zaparkować na jezdni.

pierdzi-stołki 2022-09-18 23:44:11 w SM za mało ludzi mają do pracy przy kompach a co dopiero teren.

@gość 2022-09-18 22:40:03 pewnie mieli wezwanie o 6 rano i dopiero dojechali wg kolejności zgłoszeń

@@@Proszę wskazać 2022-09-18 22:07:02 Przeca ci zacytował/a artykuł PoRD, wg którego parkowanie jest zabronione. Więc, o co ci chodzi?

Tomson 2022-09-18 22:05:45 A gdzie nasza słynna Straż miejska? Przydałyby się jakies wpływy do budżetu, zwłaszcza teraz....

! 2022-09-18 21:49:24 To pokazuje ze w tym kraju nie ma zadnego sposobu na autkową rasę panów, TYLKO I WYŁĄCZNIE SŁUPKI/KULE/PŁOTY, żadne znaki, żadne komunikaty, TO NIC NIE DAJE ,ZERO, gdzie wjedzie tam wjedzie gdzie sie da-przed sklep-przed wejscie, na chodnik, na droge rowerowa itd.WSZEDZIE a dlaczego -BO MOŻE i mandat ile 200zł? smiech na sali, i nikt nie egzekwuje, tylko słupkowac, a altkowa rasa panow na parking 10 km od miejsca docelowego

xxx 2022-09-18 21:37:39 Przecież krzystek co roku pozwala parkowac tam na drogach dla rowerów, które nie są przystosowane do parkowania tak ciężkich aut. Na wojska Polskiego tylko na jednym odcinku zakryli znaki droga dla rowerów i zakaz zatrzymywania. Na tych zdjęciach jest znak więc można interweniować. Ogólnie jesteśmy najbliżej Niemiec a mamy najgorszą infrastrukturę rowerową spośród dużych miast w Polsce.

@@Proszę wskazać 2022-09-18 20:47:35 Proszę przeczytać jeszcze raz artykuł, mój wpis i dopiero odpisywać... Jeszcze raz pytam o podstawę prawną twierdzenia jakoby nie wolno było parkować na ścieżkach rowerowych.

Marian 2022-09-18 20:42:08 Wojna między pedalarzami a blachosmrodami się zaostrza w miarę postępu dlatego wybieram komunikację miejską. Nie daje się łupić za parkowanie i i unikam rozjechania przez pijaków i ćpunów

Rowernator 2022-09-18 19:44:48 I po to w moim jednośladzie zaostrzona końcówka pedału. Pięknie robi kółka na drzwiach :)

sonsiad 2022-09-18 19:31:50 mój sonsiad to potrafi 10 minut zimą szyby skrobać w Golfie , żeby podjechać 50 metrów po 4 bułi i mleko na śniadanie . Oczywiście zatrzymije się obok lini ciągłej bo nie ma wolnego parkingu , po czym wraca i parkuje na trawniku bo ktoś mu zajął miejsce

Stary 2022-09-18 19:27:08 Dwa lata temu, ktoś rozkopał pobocze na ulicy Mieszka I, na wysokości IKEI. Ktoś inny postawił tam ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, które jest tak absurdalne, że nie przestrzegają go nawet policyjne radiowozy. Może dziennikarze Kuriera sprawdzili by kto to rozkopał i dlaczego od dwóch lat nic tam się nie dzieje?

Gosc 2022-09-18 19:23:23 I gdzie jest straz Miejska do mnie na nowe osiedle w centrum ku..nawet o 21 przyjadą i blokady walą bo obywatel zadzwonil takie to miasto Krzystek pewno na trybunach...

Ha 2022-09-18 19:22:27 Kurcze a gdzie parkować? Wcale nie zagrodził przejazdu gwiazdorom na rowerach! Ale to że omijają samochody i na czerwonych swiatłach przejeżdzają skrzyżowanie to już jest ok.Świete krowy ktoś z nich robi!!!

Hrhr 2022-09-18 18:52:51 Do "pepe" - nie, nie mozna po chodniku. Tak jak nie mozna parkowac na drogach rowerowych.

abc 2022-09-18 18:35:29 uchwalic ustawe ze kazdy zle zaparkowany samochod zostanie skonfiskowany i zlicytowany na rzecz miasta! i problem sam sie rozwiaze!

no no 2022-09-18 18:26:02 wszystkim patrolom zabroniono kręcić sie w pobliżu.. żeby przypadkiem nie musieli "interweniować". A powinna przybyć laweta i po kolei...

@Proszę wskazać 2022-09-18 17:40:38 PoRD art. 49 ust. 1 pkt. 11 Zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Baba z magla 2022-09-18 17:01:34 Miasto tym różni się od wsi że jest więcej samochodów! Domagamy się normalnych, bezpłatnych parkingów (utwardzony plac) w różnych miejscach miasta!

Parking na chodniku 2022-09-18 16:58:40 na ul Śląskiej na wys. nr. 9 - 11 bardzo często właśnie na chodniku stoi kilka samochodów.

pepe 2022-09-18 16:36:59 rowerkami możecie pomykać po chodniku i o co kaman

pirat 2022-09-18 16:20:48 a gdzie mieli zaparkować skoro tak wymyślono chodniki i śmieszne ścieżynki dla roweryków i hulajek

Bogole 2022-09-18 15:51:18 Czy widoczne na zdjęciu Audi Q7, które ma od 13 do 17 lat, w dodatku jest sprowadzone z USA, a stamtąd te modele sprowadza się tylko rozbite, w dodatku kosztujące ok. 40 tys. zł (nieuszkodzone) - świadczy, że jego właściciel jest bogaty? Tak samo, jak to Volvo S60, które ma od 18 do 22 lat i kosztuje od 7 tys. zł. Co innego ten Golf GTI, nim na pewno przyjechał jakiś bogacz :D

@??? 2022-09-18 15:43:58 Straży Miejskiej jest zbyt mała ilość a Policja przeżuca "nieprawidłowe parkowanie" właśnie na SM i koło się zamyka

Proszę wskazać 2022-09-18 15:43:00 Podstawę prawną oczekiwania że jest zakaz parkowania na ścieżkach rowerowych...

codzienność 2022-09-18 15:29:06 O jakich wy mandatach mówicie ? Policja i Straż Miejska ma to w nosie .Nie przyjeżdżają nawet pomimo zgłoszeń . takie obrazki to widok na praktycznie każdej ulicy