Trzy palące kwestie. PiS kąsa marszałka

Irena

2022-04-27 17:18:30

Mnie zmartwił brak wiedzy marszałka o Blatic Pipe i Gazoporcie. Baltic Pipe nie chciał Tusk i PO bo ulładał się z Putinem na ruski gaz a teraz marszałek mówi że Baltic Pipe PO by wybudowało raz dwa. To dlaczego zablokowało PO norweski gaz? To samo z tunelem w Świnoujściu też Tusk nie budował i Geblewicz milczał. Mnie to bardzo boli