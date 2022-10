Trzeci wymiar w szczecińskim szpitalu. Pierwszy taki w Polsce

Lekarze mogą wydrukować modele organów oraz tkanek konkretnych pacjentów. I wykorzystać je m.in. przy planowaniu operacji, podczas samej operacji, jako implanty czy chociażby pomoc do wytłumaczenia pacjentowi, na czym będzie polegało jego leczenie. Do tego dochodzi obrazowanie trójwymiarowe zdjęć z diagnostyki obrazowej (tomografii czy rezonansu). Z takich możliwości korzystają już w szpitalu na szczecińskich Pomorzanach.

Ośrodek Medycznych Technologii 3D uroczyście otwarto w piątek (7 października) w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. To pierwsze takie w Polsce. Daje ogrom nowych możliwości lekarzom różnych specjalności. Umożliwia właśnie tworzenie trójwymiarowych modeli organów konkretnego pacjenta, dostarcza hologramów przedstawiających zdjęcia diagnostyki obrazowej pacjenta - dzięki najnowszej generacji drukarkom 3D, goglom HoloLens oraz technologii mieszanej rzeczywistości (połączenie świata rzeczywistego i wirtualnego w celu wizualizacji - w tym przypadku organów i tkanek).

- Z druku 3D płyną istotne korzyści dla pacjenta - mówi dr Paweł Rynio z Kliniki Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii SPSK nr 2. - Bo chirurg jest lepiej przygotowany do operacji, lepiej rozumie anatomię (konkretnego pacjenta - red.), wcześniej miał możliwość wykonania symulacji. To wszystko przekłada się na to, że czas operacji jest krótszy, jest mniejsza liczba powikłań. Jeżeli zabieg jest prowadzony z promieniowaniem jonizującym, to ono jest mniejsze. Operacja jest więc szybciej przeprowadzona, pacjent szybciej wypisany ze szpitala i szybciej rehabilitowany.

W ośrodku są pracownia 3D i mieszanej rzeczywistości oraz pracownia symulatorów chirurgicznych. Odpowiednie oprogramowanie przekształca płaskie obrazy z tomografii komputerowych na trójwymiarowe (hologramy). W drukarce 3D są wykorzystywane specjalne materiały, które mogą odzwierciedlać charakterystykę ludzkich tkanek - zachowują się jak tkanka kostna, chrzęstna, tkanki miękkie itd. Do tego są gogle mieszanej rzeczywistości, które pozwalają operującym lekarzom w powietrzu nawigować hologramem.

Z tej najnowocześniejszej technologii korzystać mogą wszystkie dziedziny medycyny.

Więcej na ten temat będzie można przeczytać w poniedziałkowym wydaniu "Kuriera Szczecińskiego".

Agnieszka Spirydowicz