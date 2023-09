Trzcińsko Zdrój najgorętszym miastem w Polsce

W Trzcińsku Zdrój w niedzielę było najcieplej w Polsce. Fot. Roman Ciepliński

W niedzielę o godz. 17.20 na stacji telemetrycznej Trzcińsko Zdrój (powiat gryfiński) maksymalna temperatura powietrza wyniosła 31,5 stopnia Celsjusza - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Z kolei najchłodniejszym miastem była w niedzielę Ustka. Temperatura maksymalna wyniosła 21,6 st. C.

W poniedziałek będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, lokalnie umiarkowane. Rano gdzieniegdzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 26 st. C na wschodzie do 29 st. C na zachodzie i w centrum kraju; nad morzem i w dolinach karpackich od 23 do 26 st. C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych. (PAP)

