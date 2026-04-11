Trwają zbiórki śmieci w akcji Czysta Odra

Fot. Dariusz Gorajski/archiwum

W sobotę w czterech szczecińskich lokalizacjach trwają zbiórki śmieci w akcji Czysta Odra. Do końca maja w sprzątaniu Odry i jej dopływów wezmą udział tysiące wolontariuszy w ponad 100 lokalizacjach. Akcja prowadzona jest w Czechach, Niemczech i Polsce.

Ekologiczną akcję Czysta Odra na północnym odcinku rzeki, od Słubic do Bałtyku, koordynuje Stowarzyszenie Wywrotka. W tegorocznej edycji na Pomorzu Zachodnim sprzątano już ujście Płoni i brzegi Jeziora Dąbie. W sobotę trwa skumulowana akcja w czterech lokalizacjach.

Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski wraz z chętnymi pracownikami zbiera śmieci na szczecińskim Dziewokliczu, na odcinku od parkingu do wałów przeciwpowodziowych, wzdłuż ul. Dobrej Nadziei.

– Chcemy naszym działaniem dać przykład mieszkańcom, zachęcić ich do organizowania swoich akcji sprzątania. Odra jest naszym wspólnym dobrem, wielkim bogactwem naszego regionu. Powinniśmy wszyscy się o nią troszczyć i o nią dbać z myślą o naturze oraz kolejnych pokoleniach – powiedział Rudawski, który akcję po raz drugi objął patronatem.

– Jest nas blisko 40 osób. Tylko w ciągu godziny zapełniliśmy kontener. Śmieci jest pełno, wśród nich opony, plandeki, kable, butelki i puszki – powiedział PAP jeden ze sprzątających.

Z kolei Fundacja Droga Lotha zebrała doświadczonych kajakarzy, by pozbierali śmieci z brzegu Regalicy, na Wyspie Czapli Ostrów i Sadlińskich Łąkach. Z lądu brzegi kanału Cegielinka za sprawą Fundacji Elektryczna Owca sprzątają wszyscy chętni. Otwarta akcja skierowana do miłośników przyrody prowadzona jest także na Jeziorze Dąbie. Okoliczne mokradła i samo jezioro sprzątane będą do niedzieli.

Stowarzyszenie Wywrotka poinformowało, że kalendarz wydarzeń tegorocznej edycji akcji nie jest zamknięty. Zainteresowane dołączeniem do niej osoby i organizacje mogą nadal to zrobić za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej stowarzyszenia.

Akcja Czysta Odra na całym odcinku rzeki, od źródła na Morawach do ujścia w Bałtyku, odbywa się od 2022 r. między kwietniem a majem. W jej ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 25 tys. Polaków, Czechów i Niemców w 145 miejscowościach. Zebrali 206 ton odpadów. Od początku akcji oczyścili Odrę, jej dopływy i okoliczne zbiorniki z 1000 ton śmierci. (PAP)

