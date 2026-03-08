Trwają wybory w Koalicji Obywatelskiej. Wyniki poznamy w poniedziałek

To pierwsze takie wybory w strukturach partii. Jej członkowie wybiorą przewodniczącego, a także szefów struktur powiatowych (Przewodniczący Powiatu, Delegaci do Rady Regionu, członkowie Rady Powiatu) i liderów regionalnych. Głosowanie odbywa się w całej Polsce w siedzibach KO w godzinach 10.00-18.00.

Kandydat na stanowisko przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej jest jeden i jest nim Donald Tusk. Obecny premier RP nie ma kontrkandydata, a na karcie do głosowania należy zaznaczyć tak lub nie. Podobnie sytuacja wygląda w niektórych regionach, gdzie kandydaci nie mają konkurentów - tak jest na Pomorzu Zachodnim, gdzie jedynym kandydatem na przewodniczącego KO w regionie jest marszałek Olgierd Geblewicz. Konkurencji nie ma też Arkadiusz Marchewka, obecny minister gospodarki morskiej, który ponownie chce zostać szefem PO w powiecie szczecińskim.

Z informacji uzyskanych od członków komisji wyborczej wiadomo, że do południa głosowali między innymi tacy przedstawiciele partii, jak: Olgierd Geblewicz, Arkadiusz Marchewka, Bartosz Arłukowicz, Bartosz Brożyński, Sławomir Nitras, Urszula Pańka, Grzegorz Napieralski, Stanisław Kaup, Marcin Biskupski, Patryk Jaskulski, Łukasz Kadłubowski i wielu innych. Około godziny 15.00 swój głos zdążyło oddać około 90 osób.

W Szczecinie głosowanie odbywało się w Biurze Zarządu Regionu Zachodniopomorskiego Koalicji Obywatelskiej (al. Papieża Jana Pawła II 11/2). Nieoficjalne wyniki mają zostać podane po godz. 18.00, natomiast pełne - w poniedziałek. To pierwsze wybory wewnątrz ugrupowania od momentu jego powstania w 2025 roku. ©℗

(aj)

fot. Agata JANKOWSKA

