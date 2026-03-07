Błędy przy liczeniu głosów w Barlinku. Komisja wyborcza pod lupą prokuratury

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy liczeniu głosów w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w gminie Barlinek podczas drugiej tury wyborów prezydenckich. Do Sądu Rejonowego w Myśliborzu skierowano wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec dziewięciu członków komisji, w tym przewodniczącej i jej zastępcy.

Śledczy ustalili, że członkowie komisji nie dopełnili obowiązków podczas ustalania wyników głosowania. Karty wyjęte z urny zostały nieprawidłowo przeliczone, a część głosów przypisano niewłaściwym kandydatom. W pakiecie głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego znalazło się m.in. 51 kart z głosami oddanymi na Karola Nawrockiego oraz jedna karta nieważna.

W efekcie w protokole podano nieprawdziwe wyniki. Komisja wskazała, że Karol Nawrocki otrzymał 208 głosów, a Rafał Trzaskowski 395. Faktycznie było to odpowiednio 259 i 343 głosy.

Prokuratura uznała, że działania członków komisji godziły w interes publiczny. Jednocześnie, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy i właściwości osobiste podejrzanych, skierowano do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania na rok próby oraz nałożenie na nich świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzucanych czynów.

