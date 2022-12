Trwa zbiórka dla koszalińskiego hospicjum

Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej organizuje zbiórkę darów dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Koszalinie. Placówka prowadzi opiekę paliatywną w naszym regionie. Podopieczni objęci są wsparciem medycznym, psychologicznym, socjalnym i duchowym. Dary można zostawiać do piątku.

Najbardziej potrzebne są artykuły spożywcze do przygotowania świąt Bożego Narodzenia: kawa, herbata, cukier i słodycze. Warto też wspomóc zbiórkę środkami czystości takimi, jak: chusteczki nawilżające, Sudocrem, oliwka dla dzieci, podkłady jednorazowe, myjki jednorazowe (rękawice), pieluchy dla dorosłych M, L, XL, szampony i żele pod prysznic, domestos, płyn do naczyń, kostki do WC, papier toaletowy, ręczniki kuchenne.

– Paczkę w imieniu Politechniki Koszalińskiej przekażemy do hospicjum 19 grudnia br. – wyjaśnia Mariola Jackiewicz, dyrektorka Biblioteki Głównej Politechniki Koszalińskiej. – Do paczki dołączymy kartki świąteczne stworzone przez Koszaliński Uniwersytet Dzieci i Młodzieży oraz piękne, pachnące świętami pierniki przygotowane przez studentów Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Wydziału Mechanicznego PK.

(as)