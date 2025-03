Trwa XI Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej [GALERIA, FILM]

Jedno ze spotkań w ramach Tygodnia Pracy Socjalnej w Instytucie Pedagogiki - „Zrozumieć starość, czyli warsztaty z symulatorem starości”. Fot. Piotr Sikora

Trwa XI Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej. W tym roku obchodzony jest w dniach 17-21 marca. Hasłem przewodnim jest „Praca socjalna w przestrzeni międzypokoleniowej”. W Szczecinie z tej okazji odbywają się wykłady i spotkania z osobami pracującymi na rzecz potrzebujących wsparcia. Wydarzenie stwarza możliwość debaty ze specjalistami reprezentującymi różne zawody pomocowe.

Pomysł Ogólnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej zrodził się ponad 30 lat temu. Powstało wtedy Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej, które miało na celu profesjonalizację i kształcenie pracowników socjalnych. Chodziło o spotkanie praktyków i teoretyków i wspólną wymianę doświadczeń.

- Tydzień pracy socjalnej ma szeroki zasięg. My docieramy nie tylko do studentów, ale również do uczniów, do różnych grup, na przykład seniorów, czy rodziców potrzebujących wsparcia - mówi dr Urszula Kazubowska z Katedry Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki US. - To wydarzenie ma holistyczny aspekt, podobnie jak praca socjalna, która dotyczy różnych grup klientów i tworzenia możliwości rozwoju, wspierania tych osób. Taka jest jej idea. Mamy tworzyć warunki i wydobywać siły.

W pracy socjalnej, jak podkreśla nasza rozmówczyni, chodzi też o pracę z jednostką, która ma się rozwijać, znajdować siłę, budować relacje i więź. Stąd między innymi w programie wydarzenia znalazła się prelekcja na temat czytania dzieciom i propagowania czytelnictwa wśród dorosłych, która odbyła się we wtorek w Instytucie Pedagogiki.

Innym ciekawym wydarzeniem w ramach XI Tygodnia Pracy Socjalnej był pokaz symulatora starości.

- Przy nałożeniu obciążeń jesteśmy w stanie poczuć się jak osoba starsza - tłumaczyła dr Aleksandra Sanger z Instytutu Pedagogiki US. - Chodzi obciążenia, które wynikają z wieku, czyli na przykład stawy śródręcza. Między paliczkami jest specjalna rękawica, która ogranicza nam ruchomość i możemy zobaczyć, jak to jest, kiedy się próbuje przyszyć np. guzik.

Symulator starości stosowany jest jako środek dydaktyczny.

Szczecińskie obchody TPS to szereg ciekawych wydarzeń, m.in. wizyta studyjna w Centrum Seniora, spotkania m.in. z przedstawicielami: Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Stowarzyszenia "Polites", Stowarzyszenia "Feniks" wspierającego osoby w kryzysie bezdomności, Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, a także warsztaty, m.in. z zakresu rozwiązywania konfliktów między rodzicami a dziećmi.

W spotkaniach uczestniczą studenci Instytutu Pedagogiki i innych wydziałów US oraz wszyscy zainteresowani tą problematyką. Jak zwracają uwagę organizatorzy wydarzenia, TPS to okazja do podkreślenia znaczenia pracy socjalnej w perspektywie holistycznej, powiązanej ze wszystkimi podmiotami, które ją realizują na wszystkich obszarach życia społecznego. Jest ono również doskonałą okolicznością do podkreślenia profesjonalizacji pracy socjalnej oraz konieczności kształcenia pracowników socjalnych wobec nowych wyzwań współczesnego świata.

Tydzień Pracy Socjalnej odwołuje się do Światowego Dnia Pracy Socjalnej. Szczecińskie wydarzenia organizuje Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego – Katedra Pedagogiki Społecznej. ©℗

(aj)

Realizacja filmu: Piotr Sikora