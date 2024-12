Trwa Weekend Cudów Szlachetnej Paczki [GALERIA, FILM]

Szlachetna Paczka 2024. Fot: Piotr Sikora

Trwa Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. W tym roku pomoc dotrze do 17 020 rodzin w całej Polsce. W naszym województwie obdarowanych będzie ich niemal pół tysiąca, w Szczecinie - blisko 140. Wśród beneficjentów tego wyjątkowego przedsięwzięcia jest coraz więcej seniorów.



To już 24. edycja charytatywnej akcji, stworzonej przez Stowarzyszenie Wiosna. Od wielu lat zawsze przed świętami łączy ludzi. Najpierw przez lokalne środowiska zgłaszane są rodziny, które potrzebują wsparcia, potem docierają do nich wolontariusze Szlachetnej Paczki, by jak najlepiej rozeznać i opisać potrzeby. Kolejnym ogniwem są darczyńcy, którzy na te potrzeby odpowiadają. Wreszcie nadchodzi pełen wzruszeń Weekend Cudów - gotowe paczki są dowożone do magazynów, a stamtąd do rodzin.

To kolejny rok, gdy wszystkie zgłoszone do Szlachetnej Paczki rodziny znalazły swoich darczyńców.

- Nie zabrakło chętnych do pomocy - cieszy się Wojciech Krygier, koordynator Szlachetnej Paczki w naszym regionie. - Zaangażowało się bardzo wielu wolontariuszy i darczyńców - osoby indywidualne, firmy, szkoły, grupy znajomych, studenci.

W naszym województwie uda się obdarować 489 rodzin, w Szczecinie - 139.

Odbiorcami wsparcia są rodziny w kryzysie, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, ofiary przemocy domowej, które uciekają od oprawcy i na nowo układają swoje życie. Do tej akcji zgłaszają ich m.in. rady osiedli, szkolni pedagodzy, pracownicy socjalni. Bardzo ważne jest rozeznanie, co może pomóc rodzinie, co może ją wesprzeć, wzmocnić, poprawić sytuację bytową.

- Ideą Szlachetnej Paczki jest pomoc, dodam - mądra pomoc - tłumaczył pan Władek, lider wolontariuszy z okręgu Śródmieście w Szczecinie w SP 61, w trakcie finału akcji. - Pomoc dedykowana konkretnym rodzinom. My wcześniej je odwiedzamy, poznajemy ich historię, marzenia, potrzeby, plany na przyszłość. Chcemy się dowiedzieć, jak to się stało, że znaleźli się w takiej a nie innej sytuacji i co planują zrobić, by poprawić swój byt. Swoje życie. Konsekwencją tych działań jest właśnie ten dzień. Pomoc otrzymują zazwyczaj te rodziny, które potrafią działać, które walczą, które się nie poddają. To oczywiście nie oznacza, że nie pomożemy człowiekowi, który już traci nadzieję, jest na samym dnie… Ale pomagać chcemy mądrze. Staramy się wskazać mu jakieś możliwości wyjścia z tej kryzysowej sytuacji. Słowem: chcemy dać mu wędkę raczej niż rybę. Dostać można niekoniecznie to, co się chce. Mogą to być najbardziej podstawowe rzeczy takie jak: produkty żywnościowe, środki czystości, a z drugiej strony na przykład sprzęt AGD - pralki, lodówki, piecyki gazowe. Ludzie mają różne potrzeby i marzenia. Byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że potrzebą czy nawet marzeniem pewnej starszej pani było po prostu masło, kostka masła. Od trzech lat nie jadła bułki z masłem, bo ją po prostu nie było na to stać. Takie miała marzenie. Taka malutka potrzeba, ale tak wzruszająca.

Seniorów w Szlachetnej Paczce jest coraz więcej.

- Chociaż często trudno ich przekonać, by zechcieli skorzystać ze wsparcia - przyznaje Wojciech Krygier. - Starsi ludzie wstydzą się przyjąć pomoc, mówią, że inni mają jeszcze gorszą sytuację od nich. Szlachetna Paczka jest po to, by zauważyć te potrzeby.

Najczęściej dotyczą one żywności, środków czystości, bo to mocno podrażało, a w budżecie seniorów priorytetem są leki.

- Każda edycja Szlachetnej Paczki to kolejne spotkania i historie, które zostają w naszej pamięci - mówią wolontariusze.

(CK)

Film: Piotr Sikora