Brakuje darczyńców dla Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka poszukuje darczyńców. Bez nich wiele rodzin może zostać bez pomocy. Na Pomorzu Zachodnim na wsparcie czekają rodziny m.in.: z Wałcza, Goleniowa, Kołobrzegu czy Szczecina. Fot. Szlachetna Paczka

Ponad 2400 rodzin może pozostać w tym roku bez pomocy – informuje Szlachetna Paczka. Coroczna akcja charytatywna, która organizuje dary dla najbiedniejszych rodzin, apeluje o wsparcie i zwraca się do potencjalnych darczyńców. Tych brakuje w całej Polsce, również w niektórych miejscowościach naszego województwa.

Na Pomorzu Zachodnim na pomoc wciąż czekają rodziny z Czaplinka, Gryfina, Kołobrzegu, Goleniowa, Tychowa, Szczecina, Kalisza Pomorskiego, Szczecinka i Wałcza. Wsparcie potrzebne jest także dla magazynu w Szczecinie, który organizuje pomoc dla powodzian. Brakuje darczyńców, czyli ludzi, którzy zechcieliby podarować wybranym rodzinom świąteczną paczkę z darami, które są niezwykle potrzebne. Często są to rzeczy, które pomagają normalnie funkcjonować.

– Najważniejsze, żeby wszystkie potrzebujące rodziny znalazły swoich darczyńców, żeby poczuły się ważne, zauważone, a dostarczona mądra pomoc dała im poczucie oddechu w tych trudnych czasach.W większości Szlachetnych Paczek są produkty pierwszej potrzeby, które można kupić w pobliskim sklepie i dostarczyć w Weekend Cudów. Pozostałe rzeczy, te bardziej specjalistyczne lub wielkogabarytowe, można dostarczyć też w późniejszym terminie, umawiając się z wolontariuszem wybranej rodziny – podaje Anna Gaik ze Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Rodzina pani Agnieszki z Tychowa potrzebuje na przykład kuchenki gazowej, żywności, farb. Pani Grażyna, emerytka, potrzebuje lodówki, dywanu oraz jedzenia. Pani Katarzyna, mieszkanka Wałcza, wychowuje samotnie trójkę dzieci. Prosi o łóżka dla pięciolatków, kołdry, poduszki i odkurzacz. Takich historii rodzin, które zmagają się każdego dnia z chorobami i skrajnym ubóstwem jest więcej. Można się z nimi zapoznać na stronie Szlachetnej Paczki i – przede wszystkim – wesprzeć potrzebujących organizując im potrzebne artykułu, bądź wpłacając dowolną kwotę. Baza rodzin z województwa zachodniopomorskiego znajduje się pod adresem https://www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny/?province=zachodniopomorskie. Kto zechce się przyłączyć do Szlachetnej Paczki, ma czas do piątku, 13 grudnia. Można ją zorganizować indywidualnie, bądź w grupie – z przyjaciółmi lub w firmie.

– Organizatorzy Szlachetnej Paczki zachęcają do wyboru rodziny i przygotowania pomocy w środowisku zawodowym. Niemal połowa takich paczek przygotowywana jest w firmach i organizacjach. Przygotowanie Szlachetnej Paczki w firmie to okazja do zrobienia razem czegoś dobrego, możliwość szybkiego zebrania dużej grupy ludzi chętnych do pomocy i pretekst do poznania osób, które pracują tuż obok Ciebie. Paczka w twojej firmie potrafi zebrać się w szczytnym celu i skompletować to, co potrzebne, by zmienić życie wybranej rodziny. Pomoc nadal ma szansę dotrzeć do potrzebujących przed świętami. W skoordynowaniu paczek pomogą też wolontariusze Szlachetnej Paczki, darczyńcy zawsze mogą liczyć na ich rady, podpowiedzi. Dodatkowo na stronach Szlachetnej Paczki znajdziesz szereg podpowiedzi, jak w krótkim czasie przygotować pomoc – informują organizatorzy.

Obecnie jeszcze ponad 2400 rodzin czeka na pomoc w ramach tej inicjatywy.

(aj)