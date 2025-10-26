Trwa referendum ws. odwołania Rady Gminy Malechowo

Budynek Urzędu Gminy w Malechowie. Fot. Kenraiz (Wikipedia) - licencja CCA-SA 3.0 Unported

Mieszkańcy Malechowa (pow. sławieński) w niedzielę od godz. 7 do godz. 21 głosują w sprawie odwołania rady gminy przed upływem kadencji. Żeby referendum było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 1529 z 4801 uprawnionych do głosowania.

REKLAMA

Referendum odbywa się na wniosek grupy mieszkańców, którzy krytycznie oceniają działania gminnych radnych po półtora roku od wyborów. Pod inicjatywą referendalną zebrali kilkaset podpisów. Głosowanie, w 11 obwodach na terenie gminy Malechowo, rozpoczęło się o godz. 7 i potrwa do godz. 21.

Wszystkie lokale wyborcze otwarte, komisje rozpoczęły prace – poinformowała w niedzielę rano dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie Patrycja Wysoczańska.

W rozmowie z PAP wyjaśniła, że aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział 3/5 liczby głosujących w ostatnich wyborach Rady Gminy Malechowo. O składzie 15-osobowej rady w wyborach w kwietniu 2024 r. zdecydowało 2547 mieszkańców. – W referendum musi zostać oddanych 1529 ważnych głosów – przekazała Wysoczańska.

Obwodowe komisje znajdują się w 11 miejscowościach: Malechowo, Niemica, Lejkowo, Ostrowiec, Sulechowo, Pękanino, Kusice, Przystawy, Karwice, Święcianowo, Kosierzewo.

Spis wyborców liczy 4801 osób. Na karcie do głosowania jest jedno pytanie dot. odwołania Rady Gminy Malechowo. Do wyboru są dwie odpowiedzi: „tak” i „nie”. Przy jednej z nich należy postawić znak „X”.

Referendum zainicjowała kilka miesięcy temu grupa mieszkańców gminy. W uzasadnieniu inicjatywy napisali: „Przeprowadzenie referendum jest konieczne, bowiem działania większości radnych wchodzących w skład Rady Gminy Malechowo są niekorzystne dla Nas, Mieszkańców i jednocześnie dezorganizują pracę Urzędu oraz destabilizują funkcjonowanie całej Gminy”.

Gminnym radnym zarzucili m.in.: „forsowanie własnego stanowiska nieodzwierciedlającego opinii, stanowiska, potrzeb i wniosków mieszkańców”, dezorganizacje pracy Rady Gminy Malechowo, blokowanie działalności wójta, robienie „medialnego cyrku” z posiedzeń Rady Gminy, „hamowanie i blokowanie możliwości korzystania z dostępnych funduszy unijnych i rządowych”; brak współpracy z sołtysami, rozpowszechnianie dezinformacji, publiczne obrażanie i dyskredytowanie pracowników urzędu gminy.

„Nie możemy dłużej tolerować takich postaw. Straciliśmy już ponad rok” – napisali organizatorzy referendum.

Termin zbierania podpisów pod inicjatywą referendalną upłynął 12 września. Konieczne było uzyskanie poparcie 10 proc. uprawnionych do głosowania, czyli 480 osób.

W Radzie Gminy Malechowo zasiada 15 radnych. Wójt może liczyć na poparcie siedmiu z nich. Przewodniczącą RG jest Magdalena Jadczak, która – tak jak większość radnych - startowała z KWW Radosława Nowakowskiego, poprzedniego wójta.

Wójtem Malechowa jest Krzysztof Jarotek. W wyborach 2024 r. zdobył 1420 głosów (51,75 proc. głosujących). Jego konkurentem w drugiej turze był Nowakowski (1324 głosów), który piastował stanowisko wójta od 2014 r.

W woj. zachodniopomorskim inicjatywę odwołania władz samorządowych podjęli niedawno także mieszkańcy Nowogardu. We wrześniu rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum ws. odwołania burmistrza Michała Wiatra i rady miejskiej. Obywatelska inicjatywa referendalna, w sprawie odwołania przed upływem kadencji prezydenta Tomasza Sobieraja, zawiązała się w Koszalinie. By referendum się odbyło, konieczne jest zebranie 8 tys. podpisów.

Referenda ws. odwołania władz samorządowych zwykle dotyczą wójtów, burmistrzów i prezydentów, jednak inicjatywy dot. skrócenia kadencji rad gmin podejmowane są coraz częściej. 16 listopada 2025 r. zaplanowane jest w referendum w sprawie odwołania Rady Miasta Sanoka. W maju br. w Zabrzu odbyło się referendum w sprawie odwołania prezydent Zabrza Agnieszki Rupniewskiej oraz tamtejszej rady miasta. Rupniewska straciła stanowisko, natomiast w głosowaniu dotyczącym RM nie został przekroczony próg frekwencyjny.

Copyright

REKLAMA