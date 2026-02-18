Trwa dramatyczna walka o zdrowie. Marcin Bodys prosi o wsparcie w leczeniu nowotworu

– To dobry człowiek – piszą w sieci o Stargardzianinie. – Pomagajmy! Fot. zrzutka.pl

„Mam na imię Marcin. Mam 42 lata. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem wspaniałej parki lat 11 i 13” – tak zaczyna się poruszający opis zbiórki na leczenie Marcina Bodysa ze Stargardu, u którego zdiagnozowano złośliwy nowotwór. Mężczyzna, który dotąd sam pomagał innym, dziś to on potrzebuje wsparcia.

– Zawsze wolałem być po drugiej stronie – teraz ja potrzebuję pomocy – napisał w mediach społecznościowych. – Dla mnie każde wsparcie to pomoc w walce z chorobą.

Jak podkreśla, jeszcze niedawno jego życie rodzinne toczyło się spokojnie i szczęśliwie.

– Tworzymy nasz mały świat, który jest dla mnie wszystkim najlepszym, co mnie spotkało w życiu. Niestety, to szczęście zostało zaburzone – napisał.

Tragiczny dla rodziny czas rozpoczął się w lipcu 2025 roku, kiedy pan Marcin pożegnał swoją mamę. Zaledwie kilka dni później trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Przeszedł już dwie operacje. Po drugiej, pod koniec listopada ubiegłego roku, usłyszał druzgocącą diagnozę – nowotwór złośliwy – gruczolakorak z przerzutami.

– Czeka mnie długa i ciężka walka z agresywnym i szybko rozprzestrzeniającym się wrogiem, któremu nie mam zamiaru się poddać – czytamy w opisie zbiórki.

Choroba i leczenie wykluczyły go z pracy zawodowej na czas nieokreślony. Tymczasem koszty rosną z każdym tygodniem. Obejmują nie tylko leczenie i chemioterapię, ale także terapię wspomagającą, suplementację oraz liczne dojazdy do szpitali i na badania.

Wsparcie dla Marcina płynie z wielu stron. Z apelem o pomoc zwróciła się w sieci Joanna Tomczak, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury. „To niezwykle dobry, wrażliwy i mądry człowiek, zawsze pomocny. Kochający tata i mąż dla swojej rodziny” – napisała.

Podobne słowa skierowała Małgorzata Flas, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury. „Marcina znam bardzo długo. To super człowiek, były uczestnik MDK. Dzisiaj potrzebuje naszego wsparcia. Nie bądźmy obojętni”.

Na leczenie Marcina Bodysa potrzebne jest 250 tysięcy złotych. Do zakończenia zbiórki pozostało ponad 70 dni. Na koncie jest obecnie niespełna 62 tysiące złotych.

Link do zbiórki na leczenie Marcina Bodysa można znaleźć na platformie zrzutka.pl. Tutaj jest link https://zrzutka.pl/8uk54n/pay. ©℗

