Nowe oblicze staromiejskich ulic w Stargardzie

Ul. Łokietka zmieni wizerunek na lepszy. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Stare Miasto w Stargardzie czeka kolejna odsłona drogowej rewolucji, która ma poprawić komfort pieszych i estetykę tej najstarszej części miasta.

Rozpoczęła się modernizacja chodnika wzdłuż ul. W. Łokietka. Wysłużona mocno nawierzchnia zostanie zastąpiona nowymi płytami kamiennymi oraz kostką brukową. W efekcie piesi zyskają ponad 1200 m² wygodnej i bezpiecznej trasy, prowadzącej z samego serca Starego Miasta od ul. Grodzkiej aż do Baszty Morze Czerwone, przez którą można bezpośrednio przejść do Park Chrobrego.

Inwestycję zrealizuje lokalny wykonawca, firma Madro. Jeśli harmonogram nie ulegnie zmianie, prace zakończą się najpóźniej w maju. Koszt modernizacji chodnika przy ul. Łokietka wyniesie blisko 640 tys. zł.

– To kolejna odsłona dużego planu modernizacji dróg w całym mieście, który rozpoczął się kilka miesięcy temu – podkreślają urzędnicy.

Jak dodają, pozytywne zmiany są już widoczne m.in. na ulicach: Wiejskiej, Nowowiejskiej, Popiela, Światopełka, Drzymały oraz Towarowej. A także na ul. Chrobrego, której modernizacja dobiega końca.

Nowe chodniki powstaną także wzdłuż ulic: Fryderyka Chopina, Jana Nowakowskiego, Feliksa Nowowiejskiego oraz Kazimierza Wielkiego. Miasto poszukuje wykonawcy kompleksowej modernizacji jezdni i chodników na tej ulicy. Oferty można składać do 20 lutego, a ich otwarcie zaplanowano tego samego dnia. Zakres prac jest szeroki i obejmuje m.in. roboty rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni asfaltowej, zabezpieczenie kabli energetycznych i gazociągu rurami stalowymi, wykonanie nowych podbudów oraz warstw bitumicznych, a także budowę chodników i parkingów z kamienia. Całość prac na ul. Kazimierza Wielkiego ma potrwać około trzech miesięcy.

Tempo prac związanych z drogami m.in. na Starym Mieście ma też związek ze zbliżającym się wielkimi krokami 46. Międzynarodowego Zjazdu Hanzy, który w Stargardzie odbędzie się w czerwcu br.

Choć remonty oznaczają chwilowe utrudnienia, ich efekt ma na lata poprawić funkcjonalność dla mieszkańców, a także wizerunek miasta w oczach tysięcy turystów, którzy mogą w czasie zjazdu Hanzy odwiedzić Stargard. ©℗

