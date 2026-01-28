Trumna dla WOŚP. Fant na licytację od zakładu pogrzebowego budzi emocje

Firma Furmańczyk przekazała trumnę na licytację WOŚP. Na zdjęciu Sebastian Furmańczyk wraz z kolegą przekazują trumnę do licytacji. Fot. archiwum prywatne

Do dziś (28.01.2026) trwa nietypowa i budząca emocje licytacja w ramach 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trumna o intrygującej nazwie „Drzwi do Narnii”, przekazana przez Zakład Pogrzebowy „Furmańczyk” z Nowogardu, została zaprezentowana publicznie 25 stycznia na Placu Wolności w Nowogardzie.

W ramach tegorocznej aukcji WOŚP w Nowogardzie wystawiono przedmiot, obok którego trudno przejść obojętnie. Trumna nazwana „Drzwiami do Narnii” od kiedy została wystawiona na Placu Wolności w Nowogardzie, wzbudziła duże zainteresowanie i liczne dyskusje nie tylko wśród mieszkańców Nowogardu. Przedmiot przekazał Zakład Pogrzebowy Furmańczyk, a cały dochód z trwającej w internecie licytacji zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

– Kilka lat temu widziałem podobną licytację gdzieś w Polsce i wtedy pomyślałem ze swoim tatą Jerzym, współwłaścicielem firmy, że to coś nietypowego, a nawet kontrowersyjnego co może wywołać emocje, ale i konkretną pomoc dla WOŚP. Pomysł został dostrzeżony już w 2018 roku, nie w Nowogardzie, natomiast my jego realizację postanowiliśmy wprowadzić dopiero przy okazji 34. Finału WOŚP. Licytacja trwa i mamy nadzieję, że uzyska dobrą kwotę na WOŚP – mówi Sebastian Furmańczyk, właściciel zakładu. – Trumna ma w pełni funkcjonalne wymiary – 198 × 62 × 40 cm – oraz nośność do 150 kilogramów. Jej estetyka zdecydowanie odbiega od klasycznych modeli funeralnych. Zastosowano kolorowe materiały i nowoczesny design, co sprawia, że przedmiot jest bardzo interesujący. ©℗

Jarosław BZOWY

