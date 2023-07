Trudna sytuacja pacjentów neurologicznych w regionie

Na kołobrzeskim oddziale tak zwane obłożenie wynosi 120 procent. Fot. Artur BAKAj

Po zawieszeniu działalności Oddziału Neurologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie kołobrzescy neurolodzy mają pełne ręce roboty.

Przypomnijmy, że koszaliński oddział został zamknięty w czerwcu w związku z brakiem specjalistów. Od tego czasu pacjenci kierowani są do Kołobrzegu, Gryfic lub Szczecina. Okazuje się, że potrzeby są ogromne, a podaż wysokospecjalistycznej opieki medycznej ograniczona.

Na kołobrzeskim oddziale tak zwane obłożenie wynosi 120 procent. Zwiększyła się także liczba udzielanych porad neurologicznych w Szpitalnej Izbie Przyjęć. Mimo dodatkowych pacjentów, rekrutujących się między innymi spośród przebywających w kurorcie turystów, sytuacja w lecznicy jest dość stabilna.

Ograniczone natomiast zostały porady ambulatoryjne w kołobrzeskiej Poradni Neurologicznej. Obecnie funkcjonuje ona tylko trzy razy w tygodniu, przyjmując pacjentów w środy przez 2 godziny, w czwartki przez 6 godzin i w piątki przez 4 godziny.

Pacjenci żalą się, że 12-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy poradni jest niewystarczający. Rady jednak na to nie ma i nie będzie do czasu, kiedy koszalińska lecznica pozyska do pracy nowych specjalistów i ponownie uruchomi zamknięty oddział. ©℗

(pw)