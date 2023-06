Paraliż na ul. Wschodniej w Kołobrzegu. Deweloper zablokował drogę [GALERIA, FILM]

Blokada ul. Wschodniej w Kołobrzegu w ramach protestu prowadzonego przez jednego z deweloperów. Fot. Artur BAKAJ

Jedyna ulica prowadząca do luksusowych hoteli i ośrodków SPA mieszczących się we wschodniej części dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu, została w piątek zablokowana.

Na rondzie stanowiącym główny węzeł wlotowy drogi wiodącej do wspomnianych obiektów, ustawione zostały wielkie ciężarówki z widniejącymi na burtach reklamami przedsiębiorstwa „Fermy Woźniak”. Wewnątrz pojazdów nie było kierowców. Szybko okazało się, że blokada drogi to znak protestu przeciwko zakazowi wjazdu ciężkiego sprzętu na teren dawnego ośrodka Proton, gdzie ma powstać duży nowoczesny obiekt noclegowy. Ciężarówki zostały ustawione ze skręconymi kołami przednimi i z zablokowanymi hamulcami po to, aby trudniej było je odholować.

Jak się dowiedzieliśmy, miasto faktycznie nie zgadza się na przejazd przez świeżo wyremontowaną ulicę Wschodnią ciężkiego sprzętu budowlanego. Nośność jezdni nie została bowiem przewidziana dla dużych obciążeń. Według magistratu deweloper miał możliwość wykonania sobie drogi technicznej w wyznaczonym przez urzędników miejscu, ale tego nie zrobił. Przedsiębiorca faktycznie jej nie wykonał. Zamiast tego domaga się zezwolenia na ponadnormatywne użytkowanie fragmentu ul. Wschodniej.

Blokada dojazdu do kołobrzeskich hoteli i ośrodków to duży problem. Policja od rana kierowała ruchem samochodów osobowych, wskazując im do przejazdu nowy chodnik. Na miejscu blokady pojawiły się ciężkie holowniki pomocy drogowej. Usuwanie potężnych ciężarówek z uwagi na zablokowane hamulce i skręcone koła nie było łatwe. Przybyli do pomocy mechanicy musieli zająć się między innymi układami pneumatycznymi samochodów, a w zasadzie ciągników siodłowych, o których mowa. Do południa udało się odholować na sąsiednią ulicę 4 Dywizji Wojska Polskiego zaledwie pięć spośród dziesięciu pojazdów. Innym problemem jest to, że miasto musiało znaleźć dla ciężarówek parking tymczasowy.

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, przedsiębiorca prowadzący protest zapowiedział, że gotów jest blokować ulicę kolejnymi swoimi samochodami, aż do skutku. ©℗

(pw)