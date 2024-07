Transport publiczny w Szczecinie. PiS apeluje o kolejne linie autobusowe

Radni PiS uważają, że część szczecinian jest wykluczona komunikacyjnie. Fot. Alan Sasinowski

Radni Prawa i Sprawiedliwości uważają, że jedną z ważniejszych spraw w codziennym funkcjonowaniu Szczecina jest transport publiczny. We wtorek spotkali się z dziennikarzami, aby opowiedzieć, co ich zdaniem trzeba w tej sferze poprawić.

- Prezydent Piotr Krzystek wysłuchał apeli Prawa i Sprawiedliwości z poprzedniej kadencji i kampanii wyborczej - przywrócił autobus linii pośpiesznej "A" - ogłosił Krzysztof Romianowski, szef klubu PiS w Radzie Miasta. - Jest to dobra praktyka, że prezydent słucha opozycji. Wielokrotnie w poprzedniej kadencji mówiliśmy o tym my, radni, mówił o tym nasz kandydat na prezydenta Szczecina, poseł Zbigniew Bogucki. Autobus "A" był elementem rozgrywki wyborczej przed wyborami. Przed wyborami było marudzenie, że to przez rząd PiS nie ma środków finansowych, okazuje się, że gdy opada wyborczy pył, pomysły PiS są wdrażane.

A teraz PiS ma kolejne idee. Według radnych prawicy część szczecinian jest wykluczona komunikacyjnie. Dlatego wrócić na swoje trasy powinny autobusy "G" i "H" na prawobrzeże.

- Kiedy popatrzy się na badania napełnienia pojazdów - to badania sprzed kilku lat, bo miasto nie realizuje ich na bieżąco - autobus "A" jest w pierwszej piątce, jeśli chodzi o wszystkie autobusy - poinformował Marek Duklanowski. - Był, jest i będzie potrzebne. Kiedy przed kilkoma laty pan prezydent mówił o czasowym zawieszeniu linii "A", "G" i "H", wskazywał na dwa argumenty. Pierwszy: dojazd z prawobrzeża do centrum jest utrudniony z powodu korków, związane to było z remontem. Dziś nie mamy z tym problemu. Drugi argument: brak odpowiedniej ilości kierowców. Stąd nasz postulat podniesienia wynagrodzeń i trwałej waloryzacji dla kierowców autobusów.

Zdaniem radnego konieczne jest jeszcze połączenie - autobus, który ulicą Modrą, z Bezrzecza, wiózłby mieszkańców w taki sposób, aby albo mogli się przesiąść po drodze, albo dojechać bezpośrednio do centrum. Podkreśla, że każdy pasażer w transporcie publicznym to jeden samochód na ulicy mniej.

- Jest apel do pana prezydenta, do radnych Koalicji Obywatelskiej: nie wystarczy opowiadać o ochronie środowiska, nie wystarczą lewicowe banały, potrzebne są działania, a one muszą dotyczyć transportu publicznego - puentował Maciej Kopeć. ©℗

(as)