PiS w obronie ogródków działkowych

Jak mówią politycy PiS, szczecinianie, którzy dzierżawią ogródki od miasta, niedawno dowiedzieli się, że magistrat chce scalić tutejsze tereny. W kolejnym kroku ma to doprowadzić do sprzedaży ziemi jakiemuś deweloperowi. Plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na zabudowę mieszkaniową rodzinną. Dzierżawcy, jak relacjonują przedstawiciele prawicy, już protestowali przeciwko domniemanym zamiarom władz Szczecina.

- W tej chwili to tereny działkowe. Pojawiła się informacja, że ma być tu zabudowa wielorodzinna - mówi Krzysztof Romianowski z klubu PiS w Radzie Miasta Szczecin. - Miasto oczywiście powinna się rozwijać, rozbudowywać, to jasne, ale niekoniecznie akurat w tej lokalizacji. Kolejne budynki można budować na przykład na obrzeżach miasta.

Szczecinianka 2024-05-25 09:13:42 Dlaczego zdjęcie nie jest podpisane, kto jest na zdjęciu?

m&C 2024-05-25 07:56:35 Mieszkam 100 metrów od działek, od końca lipca palą tam różne rzeczy smród zalewa całą okolicę,okna nie można otworzyć, o jakich zielonych płucach mówicie.

Wojtek 2024-05-25 07:30:27 Jakich terenów rekreacyjnych??!!! Ziemia w centrum miasta dla paru cwaniaków, którzy i tak dostatecznie długo żerowali tam, kosztem innych mieszkańców! Nagle niby ogólnodostępne, festyny itd ? Kogo chcecie oszukać? kupcie po cenach komercyjnych i nawet tam sobie kwietne łąki zróbcie, ale nie okradajcie pozostałych mieszkańców! A ci radni pis jak długo jeszzcze będą działać przeciw rozwojowi miasta i jego mieszkańcom?? wstyd i hańba!

Stary 2024-05-24 22:05:40 BANANA is an acronym for "build absolutely nothing anywhere near anything" . To gdzie budować? Stawiam dolary przeciw orzechom że gdziekolwiek pojawi się propozycja to smutna ekipa z PiS pojawi się z protestem. Użytkownicy działek są użytkownikami ziemi którą dzierżawi związek działkowców. I znaczna ich liczba ma w głębokim poważaniu prawo o ROD. Zamiast altan domki mieszkalne o powierzchni i wysokości znacznie większej niż w prawie. Skarbówek i Wyspa Pucka wystarczą za przykład.

Alt Stettiner 2024-05-24 19:34:35 Ja mieszkam przy tych twoich zielonych płucach zwanych ogródkami działkowymi i... 9 miesięcy nie mogę otworzyć okna, bo jestem obdarowywany zapachem plastiku i palonej sklejki... Zieleń to lasy, parki, łąki, zieleńce itd, na pewno nie działki...

Radek 2024-05-24 19:18:32 A czym miasto ma oddychać? Betonem, spalinami? Ogrody dzialkowe i parki to płuca miasta! Dzięki nim sa jeszcze opady deszczu!

@jprd 2024-05-24 19:09:48 Brak zieleni, skwar nagrzanych betonów, brak retencji. Paradna logika.

Sailor Moon 2024-05-24 18:50:04 Oby w końcu ktoś wziął się za te prywaty czyli ogródki działkowe w mieście... Terenami zielonymi to one już dawno nie są... Nie dość, że nie są ogólnodostępne, to jeszcze stoją tam lewe chałupy, do tego miasto traci dobrze skomunikowane obszary pod inwestycje typu 26 kwietnia czy Niemierzyńska...

Radosław Adamski 2024-05-24 18:28:08 Zapraszamy wszystkich wszystkich zainteresowanych oraz radnych miejskich z każdej opcji politycznej na spotkanie poświęcone obronie tego terenu przed zabudową. Ta zielona enklawa to ścisłe zaplecze ogrodów dwóch przedszkoli i hospicjum. Oprócz tego, że sąsiedzi mają tam swoje zielone przestrzenie, to w tym miejscu odbywają się także ogólnodostępne festyny. Spotkanie: 29 maja Miejsce: Schronisko Młodzieżowe CUMA, Monte Cassino 19A Godzina: 17.00 Zapraszamy Data: 29 maja

jprd 2024-05-24 18:19:58 Ogródki działkowe w centrum, mieszkania dla ludzi na obrzeżach. Paradna logika.

cesio 2024-05-24 18:03:22 tereny rekreacyjne dla kilkunastu osób czy ogólnodostępne tereny rekreacyjne ?

Ekspert 2024-05-24 17:22:50 Po co te ogródki działkowe? Czas zmienić przepisy i zlikwidować połowę ogrodów działkowych w Szczecinie. Często są to super tereny inwestycyjne. Oby nowy rząd to zmienił.

Ile jest dokładnie - 2024-05-24 17:18:37 ogródków działkowych "znajdujących się między al. Wojska Polskiego a ulicą Monte Cassino?" Oglądam mapę, gdzie one ogródki działkowe są ?

