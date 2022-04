Tramwaje wracają na trasy

Przez ok. 2,5 godz. nie kursowały tramwaje linii 2, 5. 6 i 11 w kierunku ul. Firlika. Wszystko prze skład linii 6, z którego na ul. Matejki odpadł wał Cardana. Uszkodzony wagon został ustawiony na tzw. piesku, czyli wózku umożliwiającym awaryjny zjazd i ok. godz. 17.20 został zepchnięty do zajezdni Golęcin. ©℗

Wcześniejsza informacja:

Zepsuty tramwaj linii 6 stanął przy Bramie Królewskiej. Za nim utknęły kolejne składy - linii 2, 5, 6 i 11. Na miejsce jadą służby ZDiTM oraz Pogotowie Tramwajów Szczecińskich.

Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami - jeden ze składów blokuje wyjazd z ul. Matejki w kierunku Trasy Zamkowej. ©℗

