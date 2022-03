Tramwaj, willa Grünebergów i wywłaszczenie. Milionów zadośćuczynienia nie będzie

Nie będzie finansowego zadośćuczynienia od Gminy Miasta Szczecin ani od Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę za krzywdy i stres, za przymusowe wywłaszczenia i wysiedlenie z dawnej willi Grünebergów w Zdrojach w związku z budową trasy tzw. szybkiego tramwaju. Grupa byłych jej mieszkańców i sąsiad żądali wypłat w łącznej kwocie 5 mln 100 tys. zł.

Pozew złożony został w marcu 2018 roku. Proces w tej sprawie przed I Wydziałem Cywilnym Sądu Okręgowego w Szczecinie toczył się od lipca 2019 r., a wyrok w nim zapadł w miniony czwartek, 10 marca. Sąd w całości oddalił powództwo z żądaniami o wypłaty odszkodowań, które w zależności od osoby oczekiwane były w kwotach od 200 do 600 tys. zł. Żadnej ze stron nie obciążył też obowiązkiem zapłaty kosztów zastępstwa procesowego, czyli wynagrodzeń reprezentujących je pełnomocników. W orzeczeniu odczytanym wraz z uzasadnieniem prowadząca postępowanie sędzia Małgorzata Czerwińska stwierdziła, że nie ma zarówno podstaw formalnych, jak i merytorycznych, by te roszczenia uznać za zasadne w jakiejkolwiek części.

Według ustaleń sądu, roszczenie było przedawnione. Do eksmisji w asyście policji, co - jak podnosili powodowie - było dla nich dyskomfortem i wywołało poczucie zagrożenia, doszło w dniach 17-19 października 2012 r., a to oznacza, że ewentualny pozew w tej sprawie powinien wpłynąć do sądu najpóźniej do 19 października 2015 roku. Wówczas upływał 3-letni okres, w którym możliwe byłoby dochodzenie roszczeń. Tak się jednak nie stało. Poza tym - jak zaznaczył sąd - żaden organ nie stwierdził, by postępowanie Gminy Miasta Szczecin było bezprawne wobec osób, które z budynku nie chciały wyprowadzić się dobrowolnie mimo prawomocnego nakazu. A wcześniej podjęta przez GMS cała procedura zmierzająca do wywłaszczenia nie była obarczona błędami czy też uchybieniami, a była konieczna, by móc przeprowadzić inwestycję celu publicznego.

Sąd uznał za wątpliwe też powoływanie się na utracone prawo własności i to, że wywłaszczenie było nadmierne, bo w tej kwestii o prawidłowości procedur orzekł wcześniej Wojewódzki Sąd Administracyjny. Ta nieruchomość - jak tłumaczył sąd - od zawsze była przeznaczona pod budowę trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, a budynek do wyburzenia zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 14 marca 2022 r.

Mirosław WINCONEK