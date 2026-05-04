Tragiczny wypadek pod Ińskiem. Nie żyje kierowca

W niedzielny wieczór doszło do tragicznego wypadku drogowego na drodze wojewódzkiej nr 151, między Ińskiem a Ciemnikiem. Około godziny 19 samochód osobowy marki Nissan Almera wypadł z jezdni na łuku drogi.

Jak poinformował aspirant Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, 45-letni kierowca zginął na miejscu. Mężczyzna był mieszkańcem Ciemnika. Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo podjętych działań nie udało się uratować życia kierowcy.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna mógł podjąć próbę wyprzedzania kilku pojazdów na wjeździe do Ińska od strony Ciemnika, co mogło doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia są obecnie wyjaśniane przez policję.

