Czołowe zderzenie na DK10. Ranne dwie osoby, w tym 2-letnie dziecko

Fot. KPP w Wałczu

Do groźnego wypadku doszło w piątek na drodze krajowej nr 10 w pobliżu miejscowości Jabłonkowo (powiat wałecki).

Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe marki Volvo i Skoda.

W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby: kierowca Volvo oraz dwuletnie dziecko. Obydwoje zostali przewiezieni przez pogotowie ratunkowe do szpitala.

Na miejscu interweniowała także policja i straż pożarna.

Droga w miejscu wypadku została zablokowana. Policja zorganizowała objazd w kierunku Czaplinka od strony Wałcza przez miejscowość Górnica.

(k)

