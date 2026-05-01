Piątek, 01 maja 2026 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Data publikacji: 01 maja 2026 r. 15:28
Ostatnia aktualizacja: 01 maja 2026 r. 15:40
Czołowe zderzenie na DK10. Ranne dwie osoby, w tym 2-letnie dziecko
Fot. KPP w Wałczu  

Do groźnego wypadku doszło w piątek na drodze krajowej nr 10 w pobliżu miejscowości Jabłonkowo (powiat wałecki). 

REKLAMA

Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe marki Volvo i Skoda.

W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby: kierowca Volvo oraz dwuletnie dziecko. Obydwoje zostali przewiezieni przez pogotowie ratunkowe do szpitala.

Na miejscu interweniowała także policja i straż pożarna.

Droga w miejscu wypadku została zablokowana. Policja zorganizowała objazd w kierunku Czaplinka od strony Wałcza przez miejscowość Górnica.

(k)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA