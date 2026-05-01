Czołowe zderzenie na DK10. Ranne dwie osoby, w tym 2-letnie dziecko

Do groźnego wypadku doszło w piątek na drodze krajowej nr 10 w pobliżu miejscowości Jabłonkowo (powiat wałecki).
Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe marki Volvo i Skoda.
W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby: kierowca Volvo oraz dwuletnie dziecko. Obydwoje zostali przewiezieni przez pogotowie ratunkowe do szpitala.
Na miejscu interweniowała także policja i straż pożarna.
Droga w miejscu wypadku została zablokowana. Policja zorganizowała objazd w kierunku Czaplinka od strony Wałcza przez miejscowość Górnica.
