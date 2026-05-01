Zderzenie ambulansu z samochodem osobowym w al. Wojska Polskiego

Data publikacji: 01 maja 2026 r. 18:14
Ostatnia aktualizacja: 01 maja 2026 r. 19:31
Zderzenie ambulansu z samochodem osobowym w al. Wojska Polskiego
Fot. Facebook Suszą! Szczecin  

Do poważnego wypadku doszło w piątek na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego z Unii Lubelskiej w Szczecinie. Ambulans prywatnego transportu medycznego zderzył się tam z samochodem osobowym.

W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, do których zadysponowano dwa zespoły ratownictwa medycznego. 

- Na miejscu wezwania znajdowały się 3 osoby poszkodowane: kobieta lat 70 z urazem głowy i barku, przewieziona do szpitala; mężczyzna lat 53 z urazem głowy, brzucha i kończyny dolnej, przewieziony do szpitala i mężczyzna lat 34 z urazem kończyny górnej, przewieziony do szpitala - przekazała Natalia Dorochowicz, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. 

Po wypadku na miejscu oprócz pogotowia ratunkowego interweniowała też policja i straż pożarna. Przejazd al. Wojska Polskiego w kierunku Głębokiego był zablokowany. Przez skrzyżowanie przez pewien czas nie kursowały też tramwaje.

(k) 

