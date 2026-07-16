Tragiczny wypadek na S6 niedaleko Koszalina. Nie żyje dziecko

Fot. archiwum

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek na trasie S6 przed zjazdem do Koszalina od strony Szczecina. W efekcie dachowania osobowego samochodu marki BMW trzy osoby zostały ranne. Wśród nich było 6-letnie dziecko, które zmarło w wyniku odniesionych obrażeń.

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Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca BMW zjechał na pobocze i prowadzony przez niego samochód dachował.

35-letni kierowca i 22-letnia pasażerka auta zostali przewiezieni do szpitala. Niestety dziecko zmarło na miejscu wypadku.

Po wypadku droga S6 była zablokowana w kierunku Koszalina. Wyznaczono objazdy.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia przyczyny i przebieg tragicznego zdarzenia.

(k)

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